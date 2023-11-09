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ŞOK 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta bu hafta ev hanımlarına, otomobil tutkunlarına ve teknoloji severlere özel ürünler yer alıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.11.2023 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023
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ŞOK 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta bu hafta ev hanımlarına, otomobil tutkunlarına ve teknoloji severlere özel ürünler yer alıyor

ŞOK Market, 9 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 18 Kasım 2023 tarihine kadar müşterilerine avantajlı alışveriş fırsatları sunacak olan bu katalogda, Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL, Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL, Arzum Dik Süpürge 1.099 TL, Braun 6 in 1 Erkek Bakım Kiti 1.099 TL, ve Vileda Turbo Temizlik Seti 819 TL gibi ürünler özellikle dikkat çekiyor. İşte ŞOK'un yeni aktüel kataloğu detayları...

ŞOK Market, 9 Kasım itibariyle raflarında yer alacak olan indirimli ürünlerin listesini ve fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. 18 Kasım tarihine kadar geçerli olacak bu indirim kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL, Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL, Arzum Dik Süpürge 1.099 TL, Braun 6 in 1 Erkek Bakım Kiti 1.099 TL, Vileda Turbo Temizlik Seti 819 TL, Awion Alüminyum Saplı Sprey Mop 179 TL, Vip Ahmet VIP Twister 499 TL, Sillgech 360 Smart Spin Mop 179 TL, Lime Sprey Mop Set 179 TL, ve Sillgech Black Edition Compact Tablet Mop 199 TL gibi ürünler öne çıkıyor. İşte tüm ŞOK mağazalarında aynı anda geçerli olacak bu indirim kataloğunun detayları...

ŞOK 9 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL,

Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL,

Arzum Dik Süpürge 1.099 TL,

Braun 6 in 1 Erkek Bakım Kiti 3 1.099 TL,

Vileda Turbo Temizlik Seti 819 TL,

Awion Alüminyum Saplı Sprey Mop 179 TL,

Vip Ahmet VIP Twister 499 TL,

Sillgech 360 Smafrt Spim Mop 179 TL

Lime Sprey Mop Set 179 TL

Sillgech Black Edition Compact Tablet Mop 199 TL,

Sillgech Superbright Sprey Mop 179 TL,

Magnum Çöp Kovası No:3 49,95 TL,

Bambu Katlanır Kirli Çamaşır Sepeti 499 TL

Banyo Havlusu 149 TL

Fitilli Banyo Seti 2'li 199 TL

Sütyen Topu 22,95 TL

Yüz Havlusu 59,95 TL,

El Havlusu 24,95 TL,

Bambum Lena Banyo 5 Parça Set 199 TL,

2'li Lime Tablet Mop / Sprey Mop Yedek Paspas 49,95 TL,

Pratik Çöp Kopvası 169 TL,

Teleskopik Lavabo Organizatörü 49,95 TL,

Banyo Temizlik Organizeri 49,95 TL,

Masajlı Duş Başlığı Seti 99,95 TL,

4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Seti 49,95 TL

Kapı Altı Süngeri 34,95 TL,

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