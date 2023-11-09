ŞOK 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta bu hafta ev hanımlarına, otomobil tutkunlarına ve teknoloji severlere özel ürünler yer alıyor

ŞOK Market, 9 Kasım itibariyle raflarında yer alacak olan indirimli ürünlerin listesini ve fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. 18 Kasım tarihine kadar geçerli olacak bu indirim kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL, Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL, Arzum Dik Süpürge 1.099 TL, Braun 6 in 1 Erkek Bakım Kiti 1.099 TL, Vileda Turbo Temizlik Seti 819 TL, Awion Alüminyum Saplı Sprey Mop 179 TL, Vip Ahmet VIP Twister 499 TL, Sillgech 360 Smart Spin Mop 179 TL, Lime Sprey Mop Set 179 TL, ve Sillgech Black Edition Compact Tablet Mop 199 TL gibi ürünler öne çıkıyor. İşte tüm ŞOK mağazalarında aynı anda geçerli olacak bu indirim kataloğunun detayları...

ŞOK 9 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU