ŞOK 9 Kasım aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta bu hafta ev hanımlarına, otomobil tutkunlarına ve teknoloji severlere özel ürünler yer alıyor
ŞOK Market, 9 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 18 Kasım 2023 tarihine kadar müşterilerine avantajlı alışveriş fırsatları sunacak olan bu katalogda, Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL, Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL, Arzum Dik Süpürge 1.099 TL, Braun 6 in 1 Erkek Bakım Kiti 1.099 TL, ve Vileda Turbo Temizlik Seti 819 TL gibi ürünler özellikle dikkat çekiyor. İşte ŞOK'un yeni aktüel kataloğu detayları...
ŞOK Market, 9 Kasım itibariyle raflarında yer alacak olan indirimli ürünlerin listesini ve fiyatlarını kamuoyu ile paylaştı. 18 Kasım tarihine kadar geçerli olacak bu indirim kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL, Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL, Arzum Dik Süpürge 1.099 TL, Braun 6 in 1 Erkek Bakım Kiti 1.099 TL, Vileda Turbo Temizlik Seti 819 TL, Awion Alüminyum Saplı Sprey Mop 179 TL, Vip Ahmet VIP Twister 499 TL, Sillgech 360 Smart Spin Mop 179 TL, Lime Sprey Mop Set 179 TL, ve Sillgech Black Edition Compact Tablet Mop 199 TL gibi ürünler öne çıkıyor. İşte tüm ŞOK mağazalarında aynı anda geçerli olacak bu indirim kataloğunun detayları...
ŞOK 9 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL,
Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL,
Arzum Dik Süpürge 1.099 TL,
Braun 6 in 1 Erkek Bakım Kiti 3 1.099 TL,
Vileda Turbo Temizlik Seti 819 TL,
Awion Alüminyum Saplı Sprey Mop 179 TL,
Vip Ahmet VIP Twister 499 TL,
Sillgech 360 Smafrt Spim Mop 179 TL
Lime Sprey Mop Set 179 TL
Sillgech Black Edition Compact Tablet Mop 199 TL,
Sillgech Superbright Sprey Mop 179 TL,
Magnum Çöp Kovası No:3 49,95 TL,
Bambu Katlanır Kirli Çamaşır Sepeti 499 TL
Banyo Havlusu 149 TL
Fitilli Banyo Seti 2'li 199 TL
Sütyen Topu 22,95 TL
Yüz Havlusu 59,95 TL,
El Havlusu 24,95 TL,
Bambum Lena Banyo 5 Parça Set 199 TL,
2'li Lime Tablet Mop / Sprey Mop Yedek Paspas 49,95 TL,
Pratik Çöp Kopvası 169 TL,
Teleskopik Lavabo Organizatörü 49,95 TL,
Banyo Temizlik Organizeri 49,95 TL,
Masajlı Duş Başlığı Seti 99,95 TL,
4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Seti 49,95 TL
Kapı Altı Süngeri 34,95 TL,
Klozet Kapağı 99,95 TL,
Silikon Moblen Askı 9'lu 39,95 TL,
Kulplu Vazo / Saksıda Yapay Çiçek 39,95 TL,
Poinsettia Atatürk Çiçeği 69,90 TL,
Proff Terapi Banyo Süngeri 19,95 TL,
Cam Gider Süsü 24,90 TL,
Ayakkabı Rampası 12,95 TL
3 Katlı Modüler Raf 149 TL
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