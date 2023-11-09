Emekli ikramiyesinde detaylar belli oldu! 5 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? EYT, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...

Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak bir defalık olarak verilmesi planlanan 5.000 TL'lik emekli ikramiyesi ödeme takvimi, emekliler arasında büyük bir merakla takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, bu ödeme sadece çalışmayan emeklilere yönelik olacak. Peki, ne zaman verillecek? İşte emekli ikramiyesi son durum...