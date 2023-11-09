Emekli ikramiyesinde detaylar belli oldu! 5 bin TL bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? EYT, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı...
"5000 TL Cumhuriyet Bayramı ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Emekli bayram ikramiyesi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri arasında büyük bir merakla bekleniyor. Çalışmayan emeklilere bir kereye mahsus olmak üzere ödenecek ikramiye ödeme tarihleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklamalar yapıldı. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi son durum!
Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak bir defalık olarak verilmesi planlanan 5.000 TL'lik emekli ikramiyesi ödeme takvimi, emekliler arasında büyük bir merakla takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, bu ödeme sadece çalışmayan emeklilere yönelik olacak. Peki, ne zaman verillecek? İşte emekli ikramiyesi son durum...
EMEKL İKRAMİYESİ TBMM'DE KABUL EDİlMİŞTİ
Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.
ÇALIŞAN EMEKLİLER FAYDALANABİLECEK Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. " demişti. 5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek.
5 BİN TL CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
5.000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihine ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:
"Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor."
EMEKLİ İKRAMİYESİ ŞARTLARI NELER?
Emekli ikramiye ödemesi tek seferlik olacak ve bu yıla özgü olarak ödenecek. İkramiye çalışan emeklilere verilmeyecek. SGK'dan aldığı emekli maaşının dışında çalışmasından dolayı bir geliri olmayanlar bu ikramiyeyi alabilecekler.
DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA VERİLECEK Mİ?
Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.
Buna göre çocuklu ve dul olan vatandaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.
4A SGK-SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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