İstanbul'da 200 gram ekmek ne kadar oldu? 9 Kasım ekmeğe zam mı geldi son dakika? İşte yeni fiyatı...
EKONOMİ ahaber.com.tr
"İstanbul'da ekmeğe zammı geldi, ne kadar oldu?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı yükseltildi. Peki, ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, haberin detayları...
İstanbul ekmek zammı son dakika! İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı yükseltildi. Peki, ekmek fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, haberin detayları...
9 KASIM EKMEĞE ZAMMI GELDİ?
İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO'nun Kasım ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.
Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.
Böylece ekmeğe 1,5 lira zam gelmiş oldu.
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