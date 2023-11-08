ŞOK 8 Kasım aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta bu hafta ev hanımlarına, otomobil tutkunlarına ve teknoloji severlere özel ürünler yer alıyor
ŞOK 8 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! 18 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim listesinde Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL, Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL, Arzum Dik Süpürge 1.099 TL, Braun 6 in 1 Erkek Bakım Kiti 3 1.099 TL, Vileda Turbo Temizlik Seti 819 TL fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor. İşte ŞOK yeni aktüel kataloğu
ŞOK Market 8 Kasım itibari ile market raflarında yerini alacak indirimli ürünlerin listesin listesini ve fiyatlarını açıkladı. 18 Kasım'a kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL, Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL, Arzum Dik Süpürge 1.099 TL, Braun 6 in 1 Erkek Bakım Kiti 3 1.099 TL, Vileda Turbo Temizlik Seti 819 TL, Awion Alüminyum Saplı Sprey Mop 179 TL, Vip Ahmet VIP Twister 499 TL, Sillgech 360 Smafrt Spim Mop 179 TL, Lime Sprey Mop Set 179 TL. Sillgech Black Edition Compact Tablet Mop 199 TL fiyat etiketi ile en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. İşte tüm ŞOK mağazalarında aynı anda geçerli olacak indirim kataloğu…
ŞOK 8 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL,
Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL,
Arzum Dik Süpürge 1.099 TL,
Braun 6 in 1 Erkek Bakım Kiti 3 1.099 TL,
Vileda Turbo Temizlik Seti 819 TL,
Awion Alüminyum Saplı Sprey Mop 179 TL,
Vip Ahmet VIP Twister 499 TL,
Sillgech 360 Smafrt Spim Mop 179 TL
Lime Sprey Mop Set 179 TL
Sillgech Black Edition Compact Tablet Mop 199 TL,
Sillgech Superbright Sprey Mop 179 TL,
Magnum Çöp Kovası No:3 49,95 TL,
Bambu Katlanır Kirli Çamaşır Sepeti 499 TL
Banyo Havlusu 149 TL
Fitilli Banyo Seti 2'li 199 TL
Sütyen Topu 22,95 TL
Yüz Havlusu 59,95 TL,
El Havlusu 24,95 TL,
Bambum Lena Banyo 5 Parça Set 199 TL,
2'li Lime Tablet Mop / Sprey Mop Yedek Paspas 49,95 TL,
Pratik Çöp Kopvası 169 TL,
Teleskopik Lavabo Organizatörü 49,95 TL,
Banyo Temizlik Organizeri 49,95 TL,
Masajlı Duş Başlığı Seti 99,95 TL,
4 Fonksiyonlu Platin Mafsallı Duş Seti 49,95 TL
Kapı Altı Süngeri 34,95 TL,
Klozet Kapağı 99,95 TL,
Silikon Moblen Askı 9'lu 39,95 TL,
Kulplu Vazo / Saksıda Yapay Çiçek 39,95 TL,
Poinsettia Atatürk Çiçeği 69,90 TL,
Proff Terapi Banyo Süngeri 19,95 TL,
Cam Gider Süsü 24,90 TL,
Ayakkabı Rampası 12,95 TL
3 Katlı Modüler Raf 149 TL
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