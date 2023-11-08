ŞOK 8 Kasım aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta bu hafta ev hanımlarına, otomobil tutkunlarına ve teknoloji severlere özel ürünler yer alıyor

ŞOK Market 8 Kasım itibari ile market raflarında yerini alacak indirimli ürünlerin listesin listesini ve fiyatlarını açıkladı. 18 Kasım'a kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Singer True Blast 1.0 Buhar Kazanlı Ütü 2.499 TL, Singer Mini El Tipi Buharlı Düzleştirici 799 TL, Arzum Dik Süpürge 1.099 TL, Braun 6 in 1 Erkek Bakım Kiti 3 1.099 TL, Vileda Turbo Temizlik Seti 819 TL, Awion Alüminyum Saplı Sprey Mop 179 TL, Vip Ahmet VIP Twister 499 TL, Sillgech 360 Smafrt Spim Mop 179 TL, Lime Sprey Mop Set 179 TL. Sillgech Black Edition Compact Tablet Mop 199 TL fiyat etiketi ile en çok dikkat çeken ürünler arasında yerini aldı. İşte tüm ŞOK mağazalarında aynı anda geçerli olacak indirim kataloğu…

ŞOK 8 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU