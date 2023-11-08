9 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de uyguna Android TV, yazıcı, tost makinesi, süpürge, fön makinesi, volta bisiklet, robot süpürge satıyor

A101 9 Kasım aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünlerin tam listesini yayınladı. 16 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 13.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 8.999 TL, KYOCERA MA2001W Çok Fonksiyonlu Siyah-Beyaz Lazer Yazıcı 4.199 TL, Reeder S23 Pro Max 6.399 TL, HiKING A43 Cep Telefonu 4.399 TL, SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 8.799 TL, SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 7.499 TL, SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 15.499 TL, Arzum AR1167 Starblend Multi Blender Seti 999 TL, Fakir Rocky SB 5150 Dik Süpürge 1.099 TL, Homend Toastbuster 1337H Tost Makinesi 899 TL ve daha yüzlerce ürün uygun fiyattan yer alıyor. İşte A101 haftanın yıldızları…

A101 9 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU