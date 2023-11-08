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Haberler Ekonomi Haberleri 10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM’e 349 TL’ye fön makinesi, 229 TL’ye power bank, 229 TL’ye akıllı saat, 17 TL’ye saklama kabı geliyor

10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM’e 349 TL’ye fön makinesi, 229 TL’ye power bank, 229 TL’ye akıllı saat, 17 TL’ye saklama kabı geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
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10 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM’e 349 TL’ye fön makinesi, 229 TL’ye power bank, 229 TL’ye akıllı saat, 17 TL’ye saklama kabı geliyor

BİM 10 Kasım Aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 17 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim listesinde RKS MJ-1 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, RKS ZF-10 Elektrikli Bisiklet 12.999 TL, Dijitsu 50" Android Led Tv 8.499 TL, TCL 32" FHD Android Televizyon 5.499 TL, Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL ve daha bir çok ürün yer alıyor. İşte BİM haftanın indirimli ürünleri ve fiyatları…

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