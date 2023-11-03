ŞOK bazı ürünler için peşin fiyatına 6 taksit yapacak! ŞOK 3 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu
ŞOK 3 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! 8 Kasım tarihine kadar geçerli olacak indirimli ürünler ŞOK depolarından çıktı ve mağazadaki yerlerini aldı. Bazı ürünlerde ise bu hafta peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunulacak. İşte ŞOK haftanın indirim kataloğu….
ŞOK'tan Kasım ayına özel ilk aktüel kataloğu yayınladı. 3-8 Kasım tarihleri arasında tüm Türkiye'deki şubelerinde geçerli olacak indirimli ürünler listesinde yüzlerce ürün uygun fiyattan satışa sunulurken bazı ürünlerde peşin fiyatına 6 taksit uygulanabilecek. ŞOK'ta bu ta bu hafta Alpina Cam Ankastre Set 4.999 TL, Sinbo Tost Makinesi 1.199 TL, Sinbo Barberkü Izgara 599 TL, Paşabahçe Mystic Jungle Çay Seti 8 Parça 179 TL, 3'lü Meşrubat Bardağı 89,95 TL, 3'lü Su Bardağı 69,95 TL, Boks Torbası 249 TL, 2x5 kg Pvc Dumbell 169 TL, 2x1 kg Pvc Dumbell 69,95 TL, 2'li Pipetli Sporcu Matarası 199 TL yer alıyor. İşte haftanın yıldızları…
ŞOK 3 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Alpina Cam Ankastre Set 4.999 TL,
Sinbo Tost Makinesi 1.199 TL,
Sinbo Barberkü Izgara 599 TL
Mutfak Rafı Terek 499 TL
Paşabahçe Mystic Jungle Çay Seti 8 Parça 179 TL,
3'lü Meşrubat Bardağı 89,95 TL,
3'lü Su Bardağı 69,95 TL,
Şeffaf Kapaklı Karaf 69,95 TL,
Pasta Tabağı 34,95 TL
Ahşap Tepsi ve 6 Adet Çay Tabağı 129 TL
Yağlık 149 TL,
Çift Renk Büyük Kase 79,95 TL,
Çift Renk Tabak 44,95 TL,
Çift Renk Tabak 27,95 TL,
6 Gözlü Baharatlık 39,95 TL
Silikon Saplı Spatula Çeşitleri 29,95 TL,
Sarkap Home Cam Kavanoz 49,95 TL,
Slazenger Erkek Ribanalı Eşofman Altı 229 TL,
Slazenger Erkek Kapüşonlu Sweatshirt 239 TL,
Slazenger Erkek Sıfır Yaka Sweatshirt 229 TL,
Slazenger Kadın / Erkek Modal Kumaş T-Shirt 179 TL,
Slazenger Erkek Trekking Ayakkabı 499 TL,
65 cm Pilates / Yoga Topu 169 TL ve 20 cm Pilates / Yoga Topu 39,95 TL
Boks Torbası 249 TL, 2x5 kg Pvc Dumbell 169 TL,
2x1 kg Pvc Dumbell 69,95 TL,
2'li Pipetli Sporcu Matarası 199 TL,
2000 ml Pipetli Sporcu Matarası 119 TL,
Portatif Şarjlı Blender 199 TL, 3'lü Pilates Bandı 69,95 TL,
Kapı Barfiksi 169 TL, Egzersiz Matı 119 TL,
Atlama İpi 29,95 TL ve Flex Bar 99,95 TL,
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