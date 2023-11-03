2024 Yılı yeni trafik cezaları ne kadar oldu? Ehliyetsiz araç kullanmak 12, drift yapmak 32 bin, alkollü araç kullanmak 6 bin TL’yi geçiyor.
TÜİK Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte 2024 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu. Yeni veriler ışığında yeni yılla birlikte trafik cezalarına 58,46 zam geleceği belirtiliyor. Zam sonrası Kırmızı ışık cezası 1.502 TL’ye yükselirken alkollü araç kullanma 6.421 TL’ye, drift yapma 32.140 TL’ye, emniyet kemeri 688 TL’ye, ehliyetsiz araç kullanmak 12.940 TL’ye yükselecek. İşte 2024 yılı yeni trafik cezaları…
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklaması ile birlikte 2024 yılı için yeniden değerleme oranları da belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 12 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Enflasyonu (Yİ-ÜFE) ortalamasına göre yeniden değerleme oranını hesaplanıyor. Ekim ayı enflasyon verileri ışığında ise yeniden değerleme oranı ekim ayı itibari ile yüzde 58,46 olarak gerçekleştiği duyuruldu. Beraberinde 2024 trafik cezaların ise belirtilen oranda zamlanması bekleniyor. İşte 2024 yeniden değerleme oranı ışığında yeni trafik cezaları….
2024 YILINDA TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?
- Kırmızı ışıkta geçmek 1.502 TL
- Hız sınırını %10 - %30'a kadar aşmak 1.502 TL
- Hız sınırını %30 - %50'ye kadar aşmak 3.126 TL
- Hız Sınırını %50'den fazla aşmak 6.421 TL
- Alkollu araç kullanmak (İlk yakalanma) 6.421 TL
- Alkollu araç kullanmak (İkinci yakalanma) 8.051 TL
- Engelliler için ayrılan yere park etmek 1.379 TL
- Emniyet kemeri kullanmamak 688 TL
- Seyir halinde cep telefonu kullanmak 1.502 TL
- Alkol testine itiraz etmek 13.510 TL
- Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak 1.502 TL
- Yasak olan yerde sollama yapmak 1.502 TL
- Şerit izleme ve şerit değiştirme kurallarına uymamak 1.014 TL
- Çakar veya siren kullanmak 6.421 TL
- Ehliyetsiz araç kullanmak 12.940 TL
- Drift atmak 32.140 TL
- Uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanmak 33.143 TL
- Yönetmeliğe aykırı niteliklerde plaka takmak 2.640 TL
- Aracı plakasız kullanmak 8.143 TL
- Araca sahte plaka takmak 32.077 TL
- Emniyet şeridini ihlal etmek 6.421 TL
- Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak 688
- Takip mesafesine uymamak 688
- Plakanın okunur olmasını engelleyecek değişiklikler 2.640 TL
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