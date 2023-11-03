2024 Yılı yeni trafik cezaları ne kadar oldu? Ehliyetsiz araç kullanmak 12, drift yapmak 32 bin, alkollü araç kullanmak 6 bin TL’yi geçiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklaması ile birlikte 2024 yılı için yeniden değerleme oranları da belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 12 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Enflasyonu (Yİ-ÜFE) ortalamasına göre yeniden değerleme oranını hesaplanıyor. Ekim ayı enflasyon verileri ışığında ise yeniden değerleme oranı ekim ayı itibari ile yüzde 58,46 olarak gerçekleştiği duyuruldu. Beraberinde 2024 trafik cezaların ise belirtilen oranda zamlanması bekleniyor. İşte 2024 yeniden değerleme oranı ışığında yeni trafik cezaları….

2024 YILINDA TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?