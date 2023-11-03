03 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 3 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101’de 479 TL'ye çay makinesi, ütü 399 TL, 349 TL'ye bavul, 49 TL’ye cam matara satacak

3 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101’de 479 TL'ye çay makinesi, ütü 399 TL, 349 TL'ye bavul, 49 TL’ye cam matara satacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.11.2023 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023
ABONE OL
3 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101’de 479 TL’ye çay makinesi, ütü 399 TL, 349 TL’ye bavul, 49 TL’ye cam matara satacak

3 Kasım itibariyle A101 marketlerinde geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu indirimli kampanya, 9 Kasım tarihine kadar devam edecek. Katalogda yer alan cazip fırsatlar arasında 249 TL'ye kablosuz klavye ve fare seti, 1.499 TL'ye mikrodalga fırın, 399 TL'ye saç kurutma makinesi, 399 TL'ye ütü, 479 TL'ye çay makinesi, 49 TL'ye cam matara, 349 TL'ye bavul ve 139 TL'ye yün yastık gibi birçok ürün bulunuyor. İşte BİM indirim kataloğu….

A101 3 Kasım itibariyle başlayacak olan aktüel ürünler kataloğunda, 9 Kasım'a kadar geçerli olacak indirimli ürünleri duyurdu. Bu kampanyada yer alacak ürünler arasında cazip fırsatlar bulunuyor. Öne çıkan ürünler arasında Samsung 58" 4K Crystal UHD TV 20.999 TL, Toshiba 55" Ultra HD QLED Android TV 15.999 TL, Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart LED TV 9.999 TL, Onvo 32" HD Uydu Alıcılı LED TV 3.199 TL, Philips 50" UHD Smart LED TV 15.799 TL, Piranha Smart TV Akıllı Kumanda 199 TL, Piranha Duvar Şarjı 79,90 TL, Piranha 2380 Klavye Mouse Set 249 TL, Realme 9 Pro Dual 5G 7.699 TL, GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 149 TL, ve Onvo Mikrodalga Fırın 1.499 TL gibi fırsatlar yer alıyor. A101'in Kasım ayının ilk indirim kataloğunu kaçırmamak için 9 Kasım'a kadar A101 mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın.

A101 3 KASIM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 20.999 TL

Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 15.999 TL

Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 9.999 TL

Onvo 32" HD Uydu Alıcılı Led Tv 3.199 TL

Philips 50" UHD Smart Led Tv 15.799 TL

Piranha Smart Tv Akıllı Kumanda 199 TL

Piranha Duvar Şarjı 79,90 TL

Piranha 2380 Klavye Mouse Set 249 TL

Realme 9 Pro Dual 5G 7.699 TL

GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 149 TL

Onvo Mikrodalga Fırın 1.499 TL

Fantom Carbon CC4000 Cyclone Süpürge 2.199 TL

Goodwest Midi Fırın 799 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 749 TL

Kiwi KTM 2907 Çay Makinesi 479 TL

Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 399 TL

Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 399 TL

Aprilla Tıraş Makinesi 349 TL

Aprilla Vakumlu Cilt Bakım Cihazı 139 TL

Aprilla Kaş ve Bıyık Epilasyon Cihazı 89,90 TL

Aprilla Kulak ve Burun Kılı Kesme Makinesi 39,95 TL

Katlanır Piknik Masası 279 TL

Motivasyon Matarası 2'li 149 TL

Paşabahçe Saklama Kabı 275 cc 12,50 TL

Paşabahçe Tokio Reçellik 6'lı 49,90 TL

Paşabahçe Kayık Tabak 15 cm 12,90 TL

Altın Fileli Ayaklı Servis Tabağı 33 cm 109 TL

Altın Fileli Üç Ayaklı Sunumluk 25 cm 89,90 TL

Altın Fileli Ayaklı Sunum Kasesi 24 cm 99 TL

Cam Matara 500 ml 49,90 TL

Cem Nero Çift Taraflı Balık ve Gözleme Tavası 279 TL

Ahşap Uçlu Metal Servis Gereçleri 29,90 TL

LAV Katlı Cam Sunumluk 49,90 TL

Kek Kalıpları ve Fırın Tepsisi 109 TL

Metaltex 2 Katlı Sepet 129 TL

Metaltex 4 Katlı Metal Raf 129 TL

Katlanır Ürünler 24,90 TL

Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 16.990 TL

Koltuk Takımı 7.990 TL

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 3.490 TL

Metal Çift Kişilik Karyola 2.500 TL

Metal Tek Kişilik Karyola 1.390 TL

Legend Lux Torba Yatak 3.790 TL

Theraphy Süngerli Yatak 1.290 TL

Bamboo Yaylı Yatak 1.490 TL

Kabin Boy PP Valiz 349 TL

Orta Boy PP Valiz 449 TL

Büyük Boy PP Valiz 549 TL

Büyük Makyaj Organizeri 99,90 TL

Küçük Makyaj Organizeri 39,90 TL

Bebek Askısı 6'lı 22,50 TL

Canlı Çiçek Para Çiçeği 22,90 TL

Çift Kişilik Yün Yorgan 399 TL

Tek Kişilik Yün Yorgan 349 TL

Yğn Yastık 139 TL

Çizgili El ve Yüz Havlusu Seti 47,90 TL

Bayan Cepli Uzun Hırka 99,90 TL

Bay / Bayan Bisiklet Yaka Şardonlu Sweatshirt 129 TL

Bayan Puantiyeli Süpersoft Pijama Takımı 179 TL

Çocuk Atkı Bere Set 59,90 TL

Bay Polo Yaka Sweatshirt 149 TL

7 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM afişinde 1,5 kg tost peyniri 219 TL’den, süt 22,75 TL’den, dev kağıt havlu 45 TL’den satılacak 7 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLADI! BİM AFİŞİNDE 1,5 KG TOST PEYNİRİ 219 TL'DEN, SÜT 22,75 TL'DEN, DEV KAĞIT HAVLU 45 TL'DEN SATILACAK
ŞOK bazı ürünler için peşin fiyatına 6 taksit yapacak! ŞOK 3 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu ŞOK BAZI ÜRÜNLER İÇİN PEŞİN FİYATINA 6 TAKSİT YAPACAK! ŞOK 3 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA