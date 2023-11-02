ŞOK bazı ürünler için peşin fiyatına 6 taksit yapacak! ŞOK 2 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu

ŞOK'tan Kasım ayına özel ilk aktüel kataloğu yayınladı. 2-8 Kasım tarihleri arasında tüm Türkiye'deki şubelerinde geçerli olacak indirimli ürünler listesinde yüzlerce ürün uygun fiyattan satışa sunulurken bazı ürünlerde peşin fiyatına 6 taksit uygulanabilecek. ŞOK'ta bu ta bu hafta Alpina Cam Ankastre Set 4.999 TL, Sinbo Tost Makinesi 1.199 TL, Sinbo Barberkü Izgara 599 TL, Paşabahçe Mystic Jungle Çay Seti 8 Parça 179 TL, 3'lü Meşrubat Bardağı 89,95 TL, 3'lü Su Bardağı 69,95 TL, Boks Torbası 249 TL, 2x5 kg Pvc Dumbell 169 TL, 2x1 kg Pvc Dumbell 69,95 TL, 2'li Pipetli Sporcu Matarası 199 TL yer alıyor. İşte haftanın yıldızları…

ŞOK 2 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU