Enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı % kaç çıktı, açıklandı mı? 3 Kasım TÜİK ekim ayı enflasyon rakamları...

Her ayın başında olduğu gibi, Kasım ayı da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları için önemli bir tarih. Enflasyon oranları, emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynar. Ekim ayının sonunda yayımlanması beklenen enflasyon rakamları, aynı zamanda dört aylık enflasyon farkının hesaplanmasında da kullanılır. Peki ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı % kaç çıktı?

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim enflasyon rakamları 3 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da belli olacak.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLACAK?