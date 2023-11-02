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Enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı % kaç çıktı, açıklandı mı? 3 Kasım TÜİK ekim ayı enflasyon rakamları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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Enflasyon oranı saat kaçta açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı % kaç çıktı, açıklandı mı? 3 Kasım TÜİK ekim ayı enflasyon rakamları...

Her ayın başında olduğu gibi, Kasım ayı da enflasyon rakamlarının açıklanması için büyük bir öneme sahip. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim enflasyon rakamları, genel olarak her ayın ilk günlerinde ilan edilir. Enflasyon oranları, maaş zamlarının ve fiyat artışlarının belirlenmesinde büyük bir etkisi olduğu için kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. 3 Kasım'da açıklanacak olan ekim ayı enflasyon oranlarına ilişkin detaylar haberimizde...

Her ayın başında olduğu gibi, Kasım ayı da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları için önemli bir tarih. Enflasyon oranları, emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynar. Ekim ayının sonunda yayımlanması beklenen enflasyon rakamları, aynı zamanda dört aylık enflasyon farkının hesaplanmasında da kullanılır. Peki ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak? 4 aylık enflasyon farkı % kaç çıktı?

ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim enflasyon rakamları 3 Kasım 2023 tarihinde saat 10.00'da belli olacak.

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4 AYLIK ENFLASYON FARKI KAÇ OLACAK?

En son eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Temmuz, ağustos ve eylül rakamlarına göre 3 aylık enflasyon farkı bulunuyor. 3 aylık enflasyon farkı 25.11 oldu.

ENFLASYON RAKAMLARINDA SON DURUM NEDİR?

Eylül ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Ona göre enflasyon aylık 4. 75 artarken yıllık olarak 61,53 olarak açıklandı.

Merkez Bankası Başkanı yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Raporda revizyona gidildi. 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65, 2024 yılı tahmini ise yüzde 36 olarak güncellendi.

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