7 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM afişinde 1,5 kg tost peyniri 219 TL’den, süt 22,75 TL’den, dev kağıt havlu 45 TL’den satılacak
BİM 7 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! 14 Kasım tarihine kadar geçerli olacak afişte 1,5 kg tost peyniri 219 TL’den, süt 22,75 TL’den, ballı Kaymak 41,50 TL’den, süzme çiçek balı 39,75 TL’den, üzüm pekmezi 47,50 TL’den, dev kağıt havlu 45 TL’den satışa sunulacak. İşte BİM yeni indirimli ürünler listesi…
BİM 7 Kasım 2023 tarihi itibari ile mağazalarında yer alacak indirimli ürünler tam listesini yayınladı. 14 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Duranlar Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 219 TL, Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 75 TL, Duranlar Çörekotlu Üçgen Peynir 300 gr 49,50 TL, Dost Tam Yağlı Süt 1 Litre 25,50 TL, Luna Margarin Kase Tereyağ Lezzeti 250 gr 18,50 TL, Teksüt Yarım Yağlı Süt 1 Litre 22,75 TL, Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 29,75 TL, Danet Dana Kangal Fermente Sucuk 350 gr 115 TL, Aytaç Piliç Salam 1000 gr 39,50 TL, Aytaç Piliç Kokteyl Sosis 750 gr 39,50 TL, Pınar Açık Büfe Hindi Sosis 430 gr 43 TL, ,Danet Dana Macar Salam 100 gr 29,50 TL fiyat etiketi ile yer alacak. İşte BİM 7 – 14 Kasım aktüel ürünler kataloğu…
BİM 7 – 14 KASIM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Duranlar Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 219 TL
Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 75 TL
Duranlar Çörekotlu Üçgen Peynir 300 gr 49,50 TL
Dost Tam Yağlı Süt 1 Litre 25,50 TL
Luna Margarin Kase Tereyağ Lezzeti 250 gr 18,50 TL
Teksüt Yarım Yağlı Süt 1 Litre 22,75 TL
Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 29,75 TL
Danet Dana Kangal Fermente Sucuk 350 gr 115 TL
Aytaç Piliç Salam 1000 gr 39,50 TL
Aytaç Piliç Kokteyl Sosis 750 gr 39,50 TL
Pınar Açık Büfe Hindi Sosis 430 gr 43 TL
Danet Dana Macar Salam 100 gr 29,50 TL
Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 675 gr 47,50 TL
Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 1 Kg 84,75 TL
Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 32,50 TL
Today Çikolata ve Fındık Kremalı Kruvasan 45 gr 7 TL
Tatlan Profiterol Helva 150 gr 21,50 TL
Duru Çiya Tohumu 10x8 gr 13,25 TL
Calve Sos Çeşitleri 29,75 TL
Mr.No Dardanel Bol Peynirli Üçgen Sandviç 125 gr 27 TL
Mr.No Dardanel Hindi Fümeli Üçgen Sandviç 125 gr 27 TL
Anavarza Bal Süzme Çiçek Balı 220 gr 39,75 TL
Dr. Oetker Krep 177 gr & Pancake 134 gr 24,50 TL
Cocopops Çokotop Çikolatalı Mısır ve Buğday Gevreği 200 gr 19,75 TL
Lalin Geleneksel Çilek Reçeli 1 Kg 39,75 TL
Superfresh Patates Kroket 450 gr 25 TL
Superfresh Patatesli Rulo Börek 500 gr 37,50 TL
Keskinoğlu Nugget Keskinoğlu 700 gr 49,75 TL
Keskinoğlu Çıtır Filetom 700 gr 65 TL
Ekmecik Simit 4x100 gr 35 TL
Levent Börek Adana Böreği 3 Peynirli 400 gr 59,50 TL
Feast Peynir Çubukları 300 gr 59,75 TL
Kraft Ecco Yeşil Dünya Dev Kağıt Havlu 45 TL
Blume Nature Tuvalet Kağıdı 8'li 34,50 TL
Blume Nature Kağıt Havlu 6'lı 39,50 TL
Sleepy Extra Hijyenik Ped 85 TL
Sleepy Natural Bebek Bezi 265 TL
Sleepy Natural Islak Havlu 90'lı 25 TL
Peros Çamaşır Deterjanı 3 Litre 99,50 TL
QuickDish İnox Sünger 2'li 19,75 TL
Koroplast Çok Amaçlı Islak Havlu 30'lu 39,75 TL
Comfort Family Kadın Dantelli Ribana Atlet 50 TL
Bolero Bambu Kadın Hipster 2'li 59 TL
Taban Altı Havlu Patik Çorap 3'lü 39,75 TL
Comfort Family Erkek Ribana Atlet Comfort Family 57,50 TL
Bolero Bambu Kadın Bato 35 TL
Comfort Family Erkek Boxer 45 TL
Comfort Family Kadın Bato 27,50 TL
Bolero Bambu Erkek Boxer 55 TL
Çocuk Soket Çorap Çeşitleri 10 TL
Golden Rose Lip Gloss 65 TL
Golden Rose Maskara 69,50 TL
Golden Rose Oje 25 TL
Cire Aseptine El Kremi 30 ml 12,50 TL
Difaş Diş Fırçası 45 TL
Ecosafe By Siveno Dudak Koruyucu 45 TL
İlaslan Bebek Banyo Lif 35 TL
İlaslan Doğal Kabak Lif 55 TL
Dermokil Saç Bakım Maskesi 300 gr 45 TL
Mara Saç Parfümü 157 ml 35 TL
Clear Şampuan 600 ml 89,50 TL
Gloss Doğal Taş Uçlu Küpe 50 TL
Gloss Doğal Taş Uçlu Choker Kolye 50 TL
Sempatic Tüllü Simli Saç Tokası 15 TL
Sempatic Tüllü Simli Prenses Taç 25 TL
Sempatic Simli Pelüş Taç 25 TL
Eq Ahşap Kutu Organizer 129 TL
Eq Ahşap Çerçeve 69,50 TL
Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 gr 99 TL
Master Nut Fıstık Ezmesi 49 TL
Milka Dolgulu Bisküvili Sütlü Çikolata 92 gr 22,75 TL
Milka Milkinis Süt Dolgulu Sütlü Çikolata 87,5 gr 18,75 TL
Milka Beyaz Çikolata 80 gr 22,75 TL
Milka Çilek Aromalı Bisküvili Sütlü Çikolata 92 gr 22,75 TL
Biscolata Nirvana Fındık Parçalı Çikolatalı Gofret 100 gr 19,75 TL
Ülker Dido 35 gr 5,75 TL
Toblerone Sütlü Çikolata 35 gr 9,90 TL
Karam %70 Kakaolu Bitter Çikolata 100 gr 17,50 TL
Patiswiss Çikolata Kaplı Kurutulmuş Çilekli Draje 80 gr 39,50 TL
Patiswiss Portakallı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 240 gr 39,50 TL
Ülker Coco Star Hindistan Cevizli Bar 4x25 gr 12,50 TL
Ülker Albeni 4x40 gr 22,50 TL
Mcvitie's Karamelize Bisküvi Kremalı Gofret Ülker 114 gr 16 TL
Bebeto Marshmallow Yumuşak Şeker 250 gr 25 TL
Eti Browni Intense 3x50 gr 18,50 TL
Eti Burçak Kakolu Tahıl Patlaklı Bisküvi 3x117 gr 29 TL
Çerezza Mısır Çerezi 108 gr 23,50 TL
Doğanay Gurme Şalgam Suyu 750 ml 25,50 TL
Juss Tea Soğuk Çay 250 ml 9,50 TL
Le Cola Kola 2,5 Litre 24,50 TL
Kerem Ballı Kaymak 200 gr 41,50 TL
Seyidoğlu Tahin 300 gr 39,75 TL
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