7 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM afişinde 1,5 kg tost peyniri 219 TL’den, süt 22,75 TL’den, dev kağıt havlu 45 TL’den satılacak

BİM 7 Ekim 2023 tarihi itibari ile mağazalarında yer alacak indirimli ürünler tam listesini yayınladı. 14 Kasım 2023 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Duranlar Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 219 TL, Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 75 TL, Duranlar Çörekotlu Üçgen Peynir 300 gr 49,50 TL, Dost Tam Yağlı Süt 1 Litre 25,50 TL, Luna Margarin Kase Tereyağ Lezzeti 250 gr 18,50 TL, Teksüt Yarım Yağlı Süt 1 Litre 22,75 TL, Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre 29,75 TL, Danet Dana Kangal Fermente Sucuk 350 gr 115 TL, Aytaç Piliç Salam 1000 gr 39,50 TL, Aytaç Piliç Kokteyl Sosis 750 gr 39,50 TL, Pınar Açık Büfe Hindi Sosis 430 gr 43 TL, ,Danet Dana Macar Salam 100 gr 29,50 TL fiyat etiketi ile yer alacak. İşte BİM 7 – 14 Ekim aktüel ürünler kataloğu…

BİM 7 – 14 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU