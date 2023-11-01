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ŞOK bazı ürünler için peşin fiyatına 6 taksit yapacak! ŞOK 1 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.11.2023 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023
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ŞOK bazı ürünler için peşin fiyatına 6 taksit yapacak! ŞOK 1 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu

ŞOK 1 Kasım aktüel ürünler kataloğunu yayınladı! 8 Kasım tarihine kadar geçerli olacak indirimli ürünler ŞOK depolarından çıktı ve mağazadaki yerlerini aldı. Bazı ürünlerde ise bu hafta peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunulacak. İşte ŞOK haftanın indirim kataloğu….

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