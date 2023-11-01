Dünyanın gözü Fed'in faiz kararında! Altın, dolar, euro, kripto para ne olacak? 21.00'de açıklanacak
Küresel piyasalarda tüm gözler Fed'in açıklayacağı faiz kararını çevrildi. ABD'de yaşanan yüksek enflasyonla mücadele kapsamında uzun süredir faiz artırımına giden Fed'in bugün saat 21.00'de açıklayacağı karar piyasaları doğrudan etkileyecek. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararını açıklamasının yanı sıra vereceği mesajlar altın, dolar, euro ve kripto para gibi birçok yatırım aracını da doğrudan etkileyecek. Peki Fed'in faiz kararı ne olacak?
Yatırımı ve parası olan herkes ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına odaklanmış durumda. Enflasyonla mücadele kapsamında faiz artırımları yapan Fed, şu ana kadar enflasyonu yenemese de yüksek faizde kalmayı tercih ediyor.
Fed bugün saat 21:00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentileri faizin yüzde 5,50 seviyesinde sabit tutulması olarak görünüyor.
Fed'in faiz kararından daha çok Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar piyasalar tarafından takip edilecek. Powell'ın saat 21:30'da açıklamalarına başlaması bekleniyor ve genelde saat 23 civarında açıklamalarını tamamlıyor.
22 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE
ABD'de faiz 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,50'ye yükselirken enflasyon hedefi ise yüzde 2 olarak korunuyor. Enflasyon hedefine ulaşılması için bir faiz artırımının daha gerçekleşmesi ihtimali beklentiler arasında yer alıyor.
PİYASALAR ETKİLENEBİLİR
Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları altın, dolar, euro, tahvil faizi, kripto para gibi yatırım araçları üzerinde hareketliliğe neden olabiliyor.
POWELL FAİZ SİNYALİNİ VERMİŞTİ
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada politika toplantısında faiz oranlarını sabit tutabileceğini ima etmişti. Powell, enflasyonun hala çok yüksek olduğu ve ekonominin şaşırtıcı derecede sıcak kalmaya devam etmesi halinde daha fazla faiz artışının hala mümkün olduğu konusunda da mesajlar vermişti.
Powell "Belirsizlikler ve riskler ile geldiğimiz nokta göz önüne alındığında, Komite dikkatli bir şekilde ilerliyor. Ek politika sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağına ilişkin kararları, gelen verilerin bütününe, gelişen görünüme ve risk dengesine dayalı olarak alacağız." demişti.
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