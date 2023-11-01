Dünyanın gözü Fed’in faiz kararında! Altın, dolar, euro, kripto para ne olacak? 21.00’de açıklanacak

22 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

ABD'de faiz 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,50'ye yükselirken enflasyon hedefi ise yüzde 2 olarak korunuyor. Enflasyon hedefine ulaşılması için bir faiz artırımının daha gerçekleşmesi ihtimali beklentiler arasında yer alıyor.