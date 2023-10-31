5000 lira ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5 bin TL ikramiye ödeme günleri...
"Emekliye ikramiye ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emekli ödemelerin hesaplara yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek? İşte, haberin detayları...
"5 bin lira ikramiye kimlere verilecek?" sorusunun cevabı araştırılamaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, çalışmayan emeklilere verilecek 5 bin lira Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emekli ödemelerin hesaplara yatacağı tarihi araştırıyor. Peki, emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman verilecek?
5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yapılacak 5 bin lira ödemesinin Kasım ayının 15'ine yakın yapılacağını ifade etti.
EMEKLİYE EK İKRAMİYE TBMM'DE KABUL EDİLDİ
Hükümetin emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin hazırladığı düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 'Emeklilere Bir Defaya Mahsus 5 bin lira Ödeme Düzenlemesi' önergesi görüşülerek, torba yasaya eklenmesine karar verildi.
12.2 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, 'Konutların Turizm Amaçlı Kullanılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' görüşülerek kabul edildi.
Kanunla, bir kereye mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesi öngörülüyor. Kanunun yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 12.2 milyon emekli, ikramiyelerini kasım ayında alacak.
ÇALIŞAN EMEKLİLER FAYDALANABİLECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. " dedi.
5 bin TL emekli ödemelerinden yalnızca emekli olanlar yararlanabilecek.
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler yararlanamayacak. EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek. Dul ve yetim aylığı alanlara da maaşları oranında destek sağlanacak.
Bakan Işıkhan, konuşmasında 5 bin lira tek seferlik ödeme hakkında açıklamalarda bulunarak, "5 bin liralık tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak, çalışmalarımızı yarın sabah Meclis'e sunacağız. AK Parti grup başkan vekillerimiz bu konuda meclisteki yasal prosedürleri sürdürecek.
Cumhurbaşkanımızın müjdesinden sonra teknik olarak çalıştık. Kanun teklifi yarın Meclisimizde olacak. Ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için o kadar faydalı olacak. Kasım ayının 15'ine yakın, Kasım'ın ilk döneminde inşallah bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler" demişti.
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