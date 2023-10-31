5000 lira ikramiye ne zaman yatacak? Emekliye 5 bin TL ikramiye ödeme günleri...

Bakan Işıkhan, konuşmasında 5 bin lira tek seferlik ödeme hakkında açıklamalarda bulunarak, "5 bin liralık tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak, çalışmalarımızı yarın sabah Meclis'e sunacağız. AK Parti grup başkan vekillerimiz bu konuda meclisteki yasal prosedürleri sürdürecek.

Cumhurbaşkanımızın müjdesinden sonra teknik olarak çalıştık. Kanun teklifi yarın Meclisimizde olacak. Ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için o kadar faydalı olacak. Kasım ayının 15'ine yakın, Kasım'ın ilk döneminde inşallah bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler" demişti.