Evde bakım maaşı 2024 Ocak ayında ne kadar olacak? Zamlı maaşlar ortaya çıktı!
"Zamlı evde bakım maaşı ne kadar olacak?", "Evde bakım maaşına ne kadar zam gelecek?" sorularının cevabı araştırılmaya devam ediyor. Sosyal yardım alan binlerce vatandaş, 2024 Ocak ayı zamlarını merakla bekliyor. Bu yardımların miktarı, memur maaş katsayısındaki değişikliklere ve enflasyon oranlarına bağlı olarak güncelleniyor. İşte, 2024 evde bakım maaşı zamlı tablo!
2024 yılına yaklaşılırken, sosyal yardım alan vatandaşlara müjde geldi! Devletin htiyacı sahibi ailelere yönelik destekleri devam ediyor. Ocak ayında memur maaş katsayısındaki artışla evde bakım, engelli, dul ve yetim maaşı gibi ödelere zam gelecek. Bu yardımdan birisi de Evde bakım aylığı. Peki, evde bakım maaşı kaç TL olacak? İşte, zamlı miktarlar...
SOSYAL YARDIMLARA ZAM YOLDA!
İhtiyacı olan vatandaşlara yönelik sosyal yardım programları devam ediyor. Bu desteklerden bazıları, memur maaş katsayısındaki değişimlere endeksli.
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısında yaşanan artış, yaşlılardan engellilere, hastalardan çocuklara kadar pek çok kesime sağlanan desteklere yansıyor.
Ocak ayı memur zammı yüzde 15 olarak kararlaştırırken, bu artış Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 TÜFE tahminine göre enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.46'ya ulaşacak.
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Evde bakım maaşları, bakıma muhtaç bireylere verilen yardımları içerir.
Bu maaşlar, bakım gereksinimine göre değişebilir. Ancak, genel olarak memur maaş katsayısı ve enflasyon oranları göz önüne alınarak güncellenir.
EVDE BAKIM AYLIĞI
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de 7 bin 619 liraya çıkacak. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecek. Şu an bu sınır 7 bin 601 lira 55 kuruş.
ENGELLİ AYLIĞI
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 801 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 202 liraya yükselecek. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanıyor. Bu tutar da yeni asgari ücretle artacak.
EVDE BAKIM MAAŞLARI NASIL SORGULANIR?
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU EKRANI
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
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