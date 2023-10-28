Tarım Kredi Market 28 Ekim indirim kataloğu! Kuru Soğan 5,90 TL, Salatalık 9,75 TL, Limon 10,90 TL, Yerli muz 28,90 TL, Mandalina 12,50 TL satışta…
Tarım Kredi Market ekim ayı indirim kataloğunda efsane indirimlere imza attı. Bir hafta içerisinde sona erecek olan indirim kataloğunda 159 TL’den tost peyniri, 179 TL’ye tereyağı, 105 TL’ye beyaz peynir, 127 TL’ye 700gr kaşar peynir, 38 TL’ye 1L sıvıyağ, 14,50 TL’ye makarna çeşitleri, 159 TL’ye 40’lı tuvalet kağıdı ve daha fazlası yer alıyor. Ayrıca taptaze kampanya Kuru Soğan 5,90 TL, Salatalık 9,75 TL, Limon 10,90 TL, Yerli muz 28,90 TL, Mandalina 12,50 TL, Kırmızı Elma 19,90 TL, Yeşil Elma 19,90 TL'den satılıyor. İşte ekim ayının son indirim listesi…
Tarım Kredi Market ekim ayı indirimli ürünleri raflardan kaldırmaya hazırlanıyor. 2 Ekim tarihine kadar Türkiye genelinde tüm mağazalarda indirimin devam edeceği ürünler arasında 159 TL'den tost peyniri, 179 TL'ye tereyağı, 105 TL'ye beyaz peynir, 127 TL'ye 700gr kaşar peynir, 38 TL'ye 1L sıvıyağ, 14,50 TL'ye makarna çeşitleri, 159 TL'ye 40'lı tuvalet kağıdı, 95 TL'ye bebek bezi, 94 TL'ye 400gr kıyma, 59 TL'ye sıvı sabun, 18,50 TL'ye süt ve daha yüzlerce ürün yer alıyor. Ayrıca taptaze kampanya Kuru Soğan 5,90 TL, Salatalık 9,75 TL, Limon 10,90 TL, Yerli muz 28,90 TL, Mandalina 12,50 TL, Kırmızı Elma 19,90 TL, Yeşil Elma 19,90 TL'den satılıyor. İşte ekim ayının son indirim kataloğu…
TARIM KREDİ 28 EKİM – 2 KASIM İNDİRİM KATALOĞU!
Kuru Soğan 5,90 TL
Salatalık 9,75 TL
Ton Balığı 3x80gr 56,90 TL
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