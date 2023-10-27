28-29 Ekim’de İstanbul’da Metrobüs, Otobüs, Metro Vapur ve Marmaray ücretsiz mi olacak? Hafta sonu toplu taşıma bedava mı?

İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasından yerini aldı. Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri ve Büyük Filistin Mitingi düzenleneceği hafta sonunda etkinliklere katılacak olan vatandaşlar yoğun bir şekilde Metrobüs, Otobüs, Metro, Vapur ve Marmaray kullanacak. Peki 28-29 Ekim tarihinde toplu taşıma ücretsiz mi olacak?

İSTANBUL'DA HAFTA SONU TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da hafta sonu toplu taşıma ücretsiz olacak. Tüm vatandaşlar 28-29 Ekim tarihinde Metrobüs, Otobüs, Metro, Vapur ve Marmaray'ı bedava kullanabilecek.