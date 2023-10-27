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Haberler Ekonomi Haberleri 27 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 299 TL’ye tek kişilik yorgan, 2.499 TL’ye 7,5 L airfrayer, 175 TL’ye çift kişilik battaniye, 79 TL’ye masa örtüsü satıyor

27 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 299 TL’ye tek kişilik yorgan, 2.499 TL’ye 7,5 L airfrayer, 175 TL’ye çift kişilik battaniye, 79 TL’ye masa örtüsü satıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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27 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 299 TL’ye tek kişilik yorgan, 2.499 TL’ye 7,5 L airfrayer, 175 TL’ye çift kişilik battaniye, 79 TL’ye masa örtüsü satıyor

BİM 27 Ekim aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 3 Kasım tarihine kadar tüm marketlerin raflarında olacak ürünler arasında Android TV, 12.999 TL’ye HP bilgisayar, 5.299 TL’ye HP yazıcı, 265 TL’ye kablosuz klavye ve mause, 179 TL’ye kablosuz kulaklık, 2.499 TL’ye 7,5 L airfrayer ve da yüzlerce ürün yer alıyor. İşte BİM haftanın indirimli ürünleri

Herkesin merakla beklediği BİM 27 Ekim aktüel ürünler kataloğu ve içerisindeki indirimli ürünlerin fiyatları belli oldu. 3 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında 5.599 TL'ye 43 İnç Android TV, 12.999 TL'ye HP bilgisayar, 5.299 TL'ye HP yazıcı, 265 TL'ye kablosuz klavye ve mause, 179 TL'ye kablosuz kulaklık, 2.499 TL'ye 7,5 L airfrayer, 175 TL'ye çift kişilik battaniye, 299 TL'ye tek kişilik yorgan, 79 TL'ye masa örtüsü satışa sunuluyor. İşte BİM'in tüm Türkiye'de aynı anda indirime sokacağı ürünlerin tam listesi…

BİM 27 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dijitsu 55" UHD Smart Tv 9.399 TL

Dijitsu 43" FHD Android Tv 5.599 TL

HP 7N4W2AA Notebook 12.999 TL

HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 5.299 TL

Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL

Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 265 TL

Polosmart Sessiz Kablosuz Mouse 119 TL

Hypergear Xpods Pro Tws Kulaklık 379 TL

Hypergear Tws Kulak İçi Kulaklık 179 TL

Polosmart Akıllı Saat 399 TL

House Pratik Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 299 TL

House Pratik Tesla Işıklı Plazma Küre 229 TL

Polosmart Akım Korumalı Uzatma Kablosu 199 TL

House Pratik 8,5" Elektronik Mıknatıslı Yazı Tahtası 119 TL

Polosmart Telefon - Tablet Standı 75 TL

House Pratik Şarj Edilebilir El Feneri 74,50 TL

Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL

Luxell XXL 7.5 Litre Fastfryer 2.499 TL

Kumtel Ütü ve Kırışık Giderici 599 TL

North Pacific Hobi Olta Seti 499 TL

North Pacific Olta Sehpası 179 TL

Balıkçı Çantası 179 TL

Katlı Balıkçılık Saklama Organizer Kutu 149 TL

Işıldak 99 TL

North Pacific Balıkçı Pensesi 89 TL

Tekli Olta Ayağı 65 TL

North Pacific Balıkçı Makası 49,50 TL

Balık Kavrama Aparatı 49,50 TL

North Pacific Sahte Balık Klipsi 10'lu 34,50 TL

North Pacific Fosfor 10'lu 34,50 TL

BİM'DE DEVAM EDEN İNDİRİMLER!

BİM'DE DEVAM EDEN İNDİRİMLER!

BİM'DE DEVAM EDEN İNDİRİMLER!

BİM'DE DEVAM EDEN İNDİRİMLER!

BİM'DE DEVAM EDEN İNDİRİMLER!

BİM'DE DEVAM EDEN İNDİRİMLER!

BİM'DE DEVAM EDEN İNDİRİMLER!

BİM'DE DEVAM EDEN İNDİRİMLER

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