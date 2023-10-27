27 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 299 TL’ye tek kişilik yorgan, 2.499 TL’ye 7,5 L airfrayer, 175 TL’ye çift kişilik battaniye, 79 TL’ye masa örtüsü satıyor
BİM 27 Ekim aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 3 Kasım tarihine kadar tüm marketlerin raflarında olacak ürünler arasında Android TV, 12.999 TL’ye HP bilgisayar, 5.299 TL’ye HP yazıcı, 265 TL’ye kablosuz klavye ve mause, 179 TL’ye kablosuz kulaklık, 2.499 TL’ye 7,5 L airfrayer ve da yüzlerce ürün yer alıyor. İşte BİM haftanın indirimli ürünleri
Herkesin merakla beklediği BİM 27 Ekim aktüel ürünler kataloğu ve içerisindeki indirimli ürünlerin fiyatları belli oldu. 3 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında 5.599 TL'ye 43 İnç Android TV, 12.999 TL'ye HP bilgisayar, 5.299 TL'ye HP yazıcı, 265 TL'ye kablosuz klavye ve mause, 179 TL'ye kablosuz kulaklık, 2.499 TL'ye 7,5 L airfrayer, 175 TL'ye çift kişilik battaniye, 299 TL'ye tek kişilik yorgan, 79 TL'ye masa örtüsü satışa sunuluyor. İşte BİM'in tüm Türkiye'de aynı anda indirime sokacağı ürünlerin tam listesi…
BİM 27 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Dijitsu 55" UHD Smart Tv 9.399 TL
Dijitsu 43" FHD Android Tv 5.599 TL
HP 7N4W2AA Notebook 12.999 TL
HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 5.299 TL
Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL
Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 265 TL
Polosmart Sessiz Kablosuz Mouse 119 TL
Hypergear Xpods Pro Tws Kulaklık 379 TL
Hypergear Tws Kulak İçi Kulaklık 179 TL
Polosmart Akıllı Saat 399 TL
House Pratik Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 299 TL
House Pratik Tesla Işıklı Plazma Küre 229 TL
Polosmart Akım Korumalı Uzatma Kablosu 199 TL
House Pratik 8,5" Elektronik Mıknatıslı Yazı Tahtası 119 TL
Polosmart Telefon - Tablet Standı 75 TL
House Pratik Şarj Edilebilir El Feneri 74,50 TL
Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL
Luxell XXL 7.5 Litre Fastfryer 2.499 TL
Kumtel Ütü ve Kırışık Giderici 599 TL
North Pacific Hobi Olta Seti 499 TL
North Pacific Olta Sehpası 179 TL
Balıkçı Çantası 179 TL
Katlı Balıkçılık Saklama Organizer Kutu 149 TL
Işıldak 99 TL
North Pacific Balıkçı Pensesi 89 TL
Tekli Olta Ayağı 65 TL
North Pacific Balıkçı Makası 49,50 TL
Balık Kavrama Aparatı 49,50 TL
North Pacific Sahte Balık Klipsi 10'lu 34,50 TL
North Pacific Fosfor 10'lu 34,50 TL
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BİM'DE DEVAM EDEN İNDİRİMLER!
BİM'DE DEVAM EDEN İNDİRİMLER!
BİM'DE DEVAM EDEN İNDİRİMLER!
BİM'DE DEVAM EDEN İNDİRİMLER
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