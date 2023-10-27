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Haberler Ekonomi Haberleri 27 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de mangal 64,90 TL’ye, şeker 39,90 TL’ye, tereyağı 229 TL’ye, kafa lambası 29,90 TL’ye satılıyor

27 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de mangal 64,90 TL’ye, şeker 39,90 TL’ye, tereyağı 229 TL’ye, kafa lambası 29,90 TL’ye satılıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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27 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de mangal 64,90 TL’ye, şeker 39,90 TL’ye, tereyağı 229 TL’ye, kafa lambası 29,90 TL’ye satılıyor

A101 27 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 2 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kapması kapsamında şeker 39,90 TL’ye, tereyağı 229 TL’ye süzme peynir 59,50 TL’ye, mangal 64,90 TL’ye, kafa lambası 29,90 TL’ye, kamp sandalyesi 139,90 TL’ye ve daha yüzler ürün uygun fiyattan satışa sunuluyor. İşte A101 indirim kataloğu

A101 27 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünleri ve fiyatlarını açıkladı. 2 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek indirim listesinde Philips 55" UHD Smart Led Tv 18.999 TL, Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL, Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL, Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 3.999 TL, Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL, Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu 2.699 TL, SEG CM 1012 10 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL, Goodwest Cam Ankastre Seti 3'lü 4.799 TL, Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 699 TL, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 249 TL, Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 899 TL, Flavel Dijital Baskül 199 TL, Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL, Goodmaster Risto Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 239 TL'den yer alıyor. İşte A101 haftanın indirim kataloğu tam liste

A101 27 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Philips 55" UHD Smart Led Tv 18.999 TL

Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL

Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL

Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 3.999 TL

Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL

Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu 2.699 TL

SEG CM 1012 10 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL

SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL

Goodwest Cam Ankastre Seti 3'lü 4.799 TL

Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 699 TL

Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 249 TL

Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 899 TL

Flavel Dijital Baskül 199 TL

Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL

Goodmaster Risto Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 239 TL

Aprilla Saç Düzleştirici 239 TL

Aprilla Saç Kurutma Makinesi 379 TL

Aprilla Şarjlı Epilatör 249 TL

Maximus DP 1200 Q Quartz Isıtıcı 259 TL

Nehir Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı 27,50 TL

Nehir Servis Gereçleri 89,90 TL

Nehir Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı 19,90 TL

Nehir Çay Kaşığı 12,90 TL

Hascevher Tava ve Sahan Seti 299 TL

Cem Basık / Derin Tencere 349 TL

Cem Tava 26 cm 179 TL

Emaye Kızartma Tenceresi 24 cm 249 TL

Taç Döküm Kek Kalıbı 229 TL

Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 249 TL

Brita MAXTRA Yedek Filtre 2'li 169 TL

Matara Shaker 740 cc 19,90 TL

Pratik Basmalı Rondo 109 TL

Karma Plastik Ürünler 24,90 TL

Soyacak Çeşitleri 9,90 TL

Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 199.900,00 TL

TV Ünitesi 890 TL

4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.490 TL

Bölmeli Kitaplık 490 TL

Kapaklı Raflı Gardırop 2.190 TL

Çift Kişilik Baza ve Başlık Seti 6.290 TL

Tek Kişilik Baza ve Başlık Seti 3.290 TL

Balance Yaylı Yatak 2.550 TL

Relax Süngerli Yatak 1.090 TL

Dynamic Yaylı Yatak 1.390 TL

Cam Motivasyon Matarası 550 cc 29,90 TL

Konik Termos 1,2 Litre 109 TL

Borosilikat Cam Sütlük 450 ml 39,90 TL

Borcam Çok Amaçlı Kase 3000 cc 79,90 TL

Sürgülü Erzak Kabı 10 Litre 59,90 TL

Orta Boy Kafesli Mangal Teli 34,90 TL

Izgaralı Piknik Mangal 64,90 TL

Olta Sehpası 149 TL

Olta Seti 249 TL

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