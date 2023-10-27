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1.1 milyon kişiye erken emeklilik yeni şartlar açıkladı! Yaş ve prim indirimi netleşiyor!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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1.1 milyon kişiye erken emeklilik yeni şartlar açıkladı! Yaş ve prim indirimi netleşiyor!

EYT kapsamında emekli olabilmek için SSK'lı çalışanlar için 7200, Bağ- Kur’lular için 9 bin prim günü şartı getirildiği duyurulmuştu. Bağ- Kur’luların pirim gün sayısındaki eşitsizliğe ilişkin taleplerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından cevap gelmiş ve çalışmalara başlanmıştı. Bu kapsamda Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'ye indirilmesi için girişimlerde ise son aşamaya gelindi. İşte detaylar…

Bağ-Kur'lular için emeklilik şartların önemli değişiklik gündemde. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasası ile 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik yolu açılmıştı. SSK'lılar için çalışma yılı ve pirim gün sayısı 7 bin 200 günde sabit tutulurken Bağ-Kur yatıran vatanda pirim gün sayısı beklenenin üzerinde 9 bin gün olacağı açıklanmıştı. Fakat Bağ-Kur'lu vatandaşların iki sigortalı arasındaki pirim gün sayısındaki 5 yıllık eşitsizliğin düzeltilmesine ilişkin talepte bulunmuşlardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan beklenen açıklama geldi. İşte merak düzenlemeye ilişkin merak edilen detaylar…

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜRÜLÜYOR!

Türkiye'de Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Bağ-Kur prim gün sayısının azaltılması için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Bu doğrultuda, Bağ-Kur prim gün sayısı 7,200 güne düşürülerek, Bağ-Kur sigortalılarına 5 yıl öncesinden emekli olma imkanı sunulacak. Bu değişiklikle birlikte, prim gün sayısının azaltılması, Bağ-Kur emekliliği için yaş şartının da kolaylaşmasını sağlayacak. Bu düzenleme, bütçe disiplini çerçevesinde uygulanacak önemli bir reform olarak öne çıkıyor.

KADIN VE ERKEK PİRİM GÜN SAYISI DEĞİŞMEYECEK!

Türkiye'de emeklilik şartlarına önemli değişiklikler getiriliyor. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi kapsamında SSK'lı kadın ve erkek çalışanlar için çalışma yılları ve prim gün sayıları değişmeyecek, ancak yaş şartı tamamen kaldırılacak. Bu sayede, SSK sigortalıları 20 çalışma yılı ve 5,000 ila 5,975 prim gününü dolduran kadınlar ve 25 çalışma yılı ile aynı prim günlerini tamamlayan erkekler yaş şartı olmadan emekli olabilecekler.

Bağ-Kur sigortalıları için de benzer bir düzenleme hayata geçiriliyor. Prim gün sayısının azaltılması, kadınlar için 7,200 ve erkekler için 9,000 prim gününün tamamlanması durumunda yaş şartı olmadan emeklilik hakkı tanıyacak. Bu değişiklikle Bağ-Kur sigortalıları da daha erken emekli olabilme fırsatına sahip olacaklar.

Son olarak, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan Emekli Sandığı'na bağlı memurlar için de benzer bir düzenleme yapılacak. Kadın memurlar için 7,200 prim gün sayısı ve erkek memurlar için 9,000 prim günü tamamlanması halinde emeklilik hakkı verilecek.

Bu kapsamlı değişikliklerle birlikte Türkiye'deki emeklilik şartlarında önemli revizyonlar yapılacak ve daha fazla vatandaşın daha erken emekli olabilmesi mümkün hale gelecek.

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