1 yıl ertelemeli taşıt kredisine nasıl başvuru yapılır? Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, 300.000 TL taşıt kredisinin taksit tablosu belli oldu!
Başta Halkbank, Ziraat Bankası ve VakıfBank olmak üzere kamu bankaları araç sahibi olmak isteyenlere düşük faiz oranları ile taşıt kredisi imkanı sunuyor. 280 bin TL’ye 48 ay vade ile taşıt kredisi imkanı sunan bankalar 3 aya kadar taksit erteleme imkanı sunuyor. İşte taşıt kredisi fırsatları…
Taşıt kredisi kullanacaklar için bakalar faiz oranlarını yeniledi. Yeni araç hayali kuran veya aracını yenilemek isteyenler için kamu bankaları cazip faiz fırsatları ile taşıt kredisi sunuyor. Peki 350.000 TL taşıt kredisi için hangi banka aylık ne kadar taksit istiyor? İşte 2023 Ekim ayında yayınlanan güncel taşıt kredisi oranları...
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
ZİRAAT BANKASI
İster 0 km ister ikinci el olsun, almak istediğiniz araca karar verin, 48 aya varan vade ve uygun faiz seçenekleriyle avantajlı Taşıt Kredimizden faydalanın.
Özellikleri
0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.
48 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.
Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., kasko ürünü ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.
HALKBANK
Taşıt Kredisi
Nedir?
Hayalinizdeki sıfır veya ikinci el taşıtı satın almanız için cazip faiz oranları ve bütçenize uygun geri ödeme seçenekleriyle sunduğumuz kredi ürünümüzdür.
ÖDEME SEÇENEKLERİ
Kredi ödemelerinizi;
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli olarak yapabilirsiniz.
VAKIFBANK
Vakıfbank 2. El, sıfır veya doğa dostu taşıt kredisi ile 48 aya varan vade seçenekleri ile kredi imkanı sunuyor.
ÖDEME SEÇENEKLERİ
Aylık eşit taksitli,
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
3 ayda bir taksitli
Son taksit balon ödemeli
Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz
Kredi özellikleri
0 Km Taşıt Kredisinin azami tutarı satın alınacak aracın nihai fatura değeri üzerinden,
- 0 - 400.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70'ine kadar,
- 400.001 - 800.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50'sine kadar,
- 800.001 - 1.200.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30'una kadar,
- 1.200.001 - 2.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %20'sine kadar taşıt kredisi kullandırımı yapılabilecektir.
0 Km Taşıt Kredisinin azami vadesi;
- Satın alınacak aracın nihai fatura değeri 400.000 TL ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı,
- 400.001-800.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı,
- 800.001-1.200.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 24 ayı,
- 1.200.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 12 ayı geçememektedir.
İŞ BANKASI
Taşıt Kredisi Özellikleri
Sıfır kilometre araç alırken genellikle kefil şartı aranmaz. Aldığınız aracı ödeme süreci boyunca rehni ile kullanabilirsiniz. İkinci el araç alırken ise kefil şartı aranabilir ve taşıtın kasko değeri üzerinden kredi çekilebilir.
Taşıt Kredisi Nasıl Alınır?
Bireysel müşterilere kullandırılacak taşıt kredilerinde,
0 km taşıt kredileri için aracın nihai fatura değeri,
2.el taşıtlar için ise aracın kasko değeri,
0 - 400.000 TL aralığında olan için azami %70'i,
400.000,01 - 800.000 TL aralığında olanlar için azami %50'si,
800.000,01 - 1.200.000 TL aralığında olanlar için azami %30'u,
1.200.000,01 - 2.000.000 TL aralığında olanlar için azami %20'si kadar taşıt kredisi kullandırılabilmektedir.
0 km taşıt (araç) kredisini kefilsiz*, sadece satın aldığınız aracın rehni ile kullanabilirsiniz.
Kredi taleplerinde kefil koşulu aranmamakla beraber şubeler uygun gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir.
Taşıt Kredisi Başvurusu için Gerekenler
Başvuru sahibi ve kefiller için gerekli olan belgeler şunlardır:
Taşıt Kredisi Başvuru Formu,
Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi,
Gelir durumunuzu gösterir belge,
0 km araçlar için alacağınız taşıta ait proforma faturası,
2.el taşıt alacaksanız satışı yapan kişiye ait son Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi.
Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Taşıt kredisi almak için hızlı kredinin yanı sıra isterseniz şubenizden, İnternet Şubemizden veya Telefon Şubemizden hemen şimdi başvurabilirsiniz. Araç kredisi hesaplama aracı sayesinde ödeme planını dilediğiniz gibi oluşturabilir, uygun faiz oranlarıyla taşıt kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.
Ertelemeli Taşıt Kredisi Nasıl Alınır?
Sıfır ya da ikinci el araç alımlarınız için Ertelemeli Taşıt Kredisi'ne şubelerimizden başvurarak size özel düzenlenecek ödeme planı ile kredinizi Ocak 2024'te ödemeye başlayabilirsiniz.
Ertelemeli Taşıt Kredisi'ne yalnızca şubelerimiz aracılığıyla başvurabilirsiniz.
Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılacaktır.
Kredi kullandırım tarihinden ilk taksit tarihine kadar geçen süre için hesaplanan faiz tutarı ilk taksit ödemesinde tahsil edilecek olup sonraki taksit tutarları eşit olarak düzenlenecektir.
İş Bankası, Ertelemeli Taşıt Kredisi kampanyasını durdurma ve koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
İş Bankası Şubelerinden yapılan taşıt kredisi başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda;
İşCep'ten Krediler > Kredim Hazır > Taşıt Kredim Hazır menüsü aracılığıyla ıslak imzaya gerek kalmadan sözleşmenizi onaylayabilirsiniz.
Taşıt kredisinin maksimum vadesi ne kadardır?
0 km için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın nihai fatura değeri;
2. El için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın kasko değeri;
- 400.000 TL'ye kadar olanlar için 48 ay,
- 400.000,01 TL - 800.000 TL aralığında olanlar için 36 ay,
- 800.000,01 TL - 1.200.000 TL aralığında olanlar için 24 ay,
- 1.200.000,01 TL - 2.000.000 TL aralığında olanlar için 12 aydır.
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