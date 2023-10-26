1 yıl ertelemeli taşıt kredisine nasıl başvuru yapılır? Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, İş Bankası, 300.000 TL taşıt kredisinin taksit tablosu belli oldu!

Kredi özellikleri

0 Km Taşıt Kredisinin azami tutarı satın alınacak aracın nihai fatura değeri üzerinden,

- 0 - 400.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70'ine kadar,

- 400.001 - 800.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50'sine kadar,

- 800.001 - 1.200.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30'una kadar,

- 1.200.001 - 2.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %20'sine kadar taşıt kredisi kullandırımı yapılabilecektir.

0 Km Taşıt Kredisinin azami vadesi;

- Satın alınacak aracın nihai fatura değeri 400.000 TL ve altında olan taşıtlarda kredi vadesi 48 ayı,

- 400.001-800.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 36 ayı,

- 800.001-1.200.000 TL arasında olan taşıtlarda kredi vadesi 24 ayı,

- 1.200.000 TL üzerinde olan taşıtlarda ise kredinin vadesi 12 ayı geçememektedir.