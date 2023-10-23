Türkiye’de satılan İsrail malları neler? İSRAİL ürünleri sıralı liste 2023 | İşte giyim, kozmetik, gıda, içecek, temizlik sektörü marka marka ürünler...

Türkiye'de satılan İsrail ürünleri neler sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hamas'ın cumartesi günü gerçekleştirdiği operasyon sonrasında başlayan İsrail-Filistin savaşı, dünya genelinde büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Gazze'de günlerdir süren yoğun bombardıman altında kalan sivil halk, hayatta kalmak için umutsuzca çabalarken, bölgeden gelen son dakika haberleri tüm dünyayı derinden etkiliyor. Peki Türkiye'de satılan İsrail ürünleri neler?

TÜRKİYE'DE SATILAN İSRAİL MARKA ÜRÜNLER

Giyim Sektörü: Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Polo, Ralph Lauren, Parizyen, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi's, Timberland, Giorgio Armani, Lee