Türkiye'de satılan İsrail malları neler? İSRAİL ürünleri sıralı liste 2023 | İşte giyim, kozmetik, gıda, içecek, temizlik sektörü marka marka ürünler...
Dünya, işgalci İsrail güçlerinin Filistin halkına zulmüne odaklanmış durumda. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ederken vatandaşlar arama motorlarında "Türkiye'de satılan İsrail ürünleri neler?" sorusunun cevabını araştırıyorlar. İşte marka marka tam liste...
Türkiye'de satılan İsrail ürünleri neler sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hamas'ın cumartesi günü gerçekleştirdiği operasyon sonrasında başlayan İsrail-Filistin savaşı, dünya genelinde büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Gazze'de günlerdir süren yoğun bombardıman altında kalan sivil halk, hayatta kalmak için umutsuzca çabalarken, bölgeden gelen son dakika haberleri tüm dünyayı derinden etkiliyor. Peki Türkiye'de satılan İsrail ürünleri neler?
TÜRKİYE'DE SATILAN İSRAİL MARKA ÜRÜNLER
Giyim Sektörü: Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Polo, Ralph Lauren, Parizyen, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi's, Timberland, Giorgio Armani, Lee
Gıda Sektörü: Danone, Maggi, Jacobs, Banana, McDonald's, Burger King, Knorr, Calve
İçecek Sektörü: Coca Cola, PEPSİ, Sprite, Fanta, Schweppes
Temizlik Sektörü: Air Wick, Ajax, Aldays, Alo (Çamaşır Tozu) Ariel (Çamaşır Tozu) Axe Calgon, Carrefour, Cif, Clear (Şampuan) Clit Bang, Colgate Dettol
Dove Elidor (Şampuan), Head & Shoulders, Ipana (Diş Macunu) Jhonsons Baby, Loreal (Şampuan) Lux, Max Factor, Nıvea Omo (Çamaşır Tozu) Oral-B, (Özel) Palmolive, Pantene (Şampuan)
Prima (Bebek Bezi), Rejoıce (Şampuan), Prima, Protex, Rejoice, Rexona (Şampuan), Rinso (Çamaşır Tozu), Sensodyne, Viecnetta Vileda, Vanish, Vaseline, Veet
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