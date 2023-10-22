İSRAİL ürünleri sıralı liste 2023 | İşte giyim, kozmetik, gıda marka marka ürünler... Türkiye'de satılan İsrail malları neler?
Dünya, işgalci İsrail güçlerinin Filistin halkına zulmüne odaklanmış durumda. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ederken vatandaşlar arama motorlarında "Türkiye'de satılan İsrail ürünleri neler?" sorusunun cevabını araştırıyorlar. İşte marka marka tam liste...
Türkiye'de satılan İsrail ürünleri neler sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hamas'ın cumartesi günü gerçekleştirdiği operasyon sonrasında başlayan İsrail-Filistin savaşı, dünya genelinde büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Gazze'de günlerdir süren yoğun bombardıman altında kalan sivil halk, hayatta kalmak için umutsuzca çabalarken, bölgeden gelen son dakika haberleri tüm dünyayı derinden etkiliyor. Peki Türkiye'de satılan İsrail ürünleri neler?
TÜRKİYE'DE SATILAN İSRAİL MARKA ÜRÜNLER
Giyim Sektörü: Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Polo, Ralph Lauren, Parizyen, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi's, Timberland, Giorgio Armani, Lee
Gıda Sektörü: Danone, Maggi, Jacobs, Banana, McDonald's, Burger King, Knorr, Calve
İçecek Sektörü: Coca Cola, PEPSİ, Sprite, Fanta, Schweppes
Temizlik Sektörü: Air Wick, Ajax, Aldays, Alo (Çamaşır Tozu) Ariel (Çamaşır Tozu) Axe Calgon, Carrefour, Cif, Clear (Şampuan) Clit Bang, Colgate Dettol
Dove Elidor (Şampuan), Head & Shoulders, Ipana (Diş Macunu) Jhonsons Baby, Loreal (Şampuan) Lux, Max Factor, Nıvea Omo (Çamaşır Tozu) Oral-B, (Özel) Palmolive, Pantene (Şampuan)
Prima (Bebek Bezi), Rejoıce (Şampuan), Prima, Protex, Rejoice, Rexona (Şampuan), Rinso (Çamaşır Tozu), Sensodyne, Viecnetta Vileda, Vanish, Vaseline, Veet
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmeler ara tatile çıkacak mı? İlköğretim ve ortaöğretim öğrencileri kaç gün tatil yapacak?
- ARA TATİL KALKTI MI 2023? Okullar ne zaman kapanacak? Kasım ara tatili ne zaman? MEB son açıklamalar...
- Bağkur'luya erken emeklilik müjdesi geldi! Prim gün detayı açıklandı! 1800 günle emeklilik tarihiniz değişiyor...
- GS-BJK DERBİ MAÇI İZLE! 21 Ekim 2023 Galatasaray Beşiktaş maçı canlı izle! Canlı yayın frekans bilgileri...
- GS - BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş maçı hangi statta?
- 20 liradan satılıyor, o ilde hasadı başladı! Canan Karatay'ın öve öve bitiremediği besin...
- Gönül Dağı Rüstem kimdir? Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Halit'i kadroda! İşte son hali...
- Refah sınır kapısı nedir? Refah sınır kapısı açıldı mı, haritada nerede yer alıyor?
- KANLI AY TUTULMASI 2023! 🌒 Kanlı ay tutulması ne zaman, tarihi belli mi? ♌ Burçlara etkisi...
- Sosyal yardım alanlara müjde: Ödemeler son dakika hesaplandı! 2024 Ocak ayında Evde Bakım, 65 yaş, dul ve yetim...
- MİLLİ YAS BİTTİ Mİ? Milli yas nedir, kaç gün sürecek, bugün son gün mü?
- 21 Ekim Gönül Dağı var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı bugün...