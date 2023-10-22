22 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri İSRAİL ürünleri sıralı liste 2023 | İşte giyim, kozmetik, gıda marka marka ürünler... Türkiye'de satılan İsrail malları neler?

İSRAİL ürünleri sıralı liste 2023 | İşte giyim, kozmetik, gıda marka marka ürünler... Türkiye'de satılan İsrail malları neler?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.10.2023 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
ABONE OL
İSRAİL ürünleri sıralı liste 2023 | İşte giyim, kozmetik, gıda marka marka ürünler... Türkiye’de satılan İsrail malları neler?

Dünya, işgalci İsrail güçlerinin Filistin halkına zulmüne odaklanmış durumda. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ederken vatandaşlar arama motorlarında "Türkiye'de satılan İsrail ürünleri neler?" sorusunun cevabını araştırıyorlar. İşte marka marka tam liste...

Türkiye'de satılan İsrail ürünleri neler sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Hamas'ın cumartesi günü gerçekleştirdiği operasyon sonrasında başlayan İsrail-Filistin savaşı, dünya genelinde büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Gazze'de günlerdir süren yoğun bombardıman altında kalan sivil halk, hayatta kalmak için umutsuzca çabalarken, bölgeden gelen son dakika haberleri tüm dünyayı derinden etkiliyor. Peki Türkiye'de satılan İsrail ürünleri neler?

TÜRKİYE'DE SATILAN İSRAİL MARKA ÜRÜNLER

Giyim Sektörü: Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Polo, Ralph Lauren, Parizyen, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi's, Timberland, Giorgio Armani, Lee

Gıda Sektörü: Danone, Maggi, Jacobs, Banana, McDonald's, Burger King, Knorr, Calve

İçecek Sektörü: Coca Cola, PEPSİ, Sprite, Fanta, Schweppes

Temizlik Sektörü: Air Wick, Ajax, Aldays, Alo (Çamaşır Tozu) Ariel (Çamaşır Tozu) Axe Calgon, Carrefour, Cif, Clear (Şampuan) Clit Bang, Colgate Dettol

Dove Elidor (Şampuan), Head & Shoulders, Ipana (Diş Macunu) Jhonsons Baby, Loreal (Şampuan) Lux, Max Factor, Nıvea Omo (Çamaşır Tozu) Oral-B, (Özel) Palmolive, Pantene (Şampuan)

Prima (Bebek Bezi), Rejoıce (Şampuan), Prima, Protex, Rejoice, Rexona (Şampuan), Rinso (Çamaşır Tozu), Sensodyne, Viecnetta Vileda, Vanish, Vaseline, Veet

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA