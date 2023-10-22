27 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 2.499 TL’ye 7,5 L airfrayer, 175 TL’ye çift kişilik battaniye, 299 TL’ye tek kişilik yorgan, 79 TL’ye masa örtüsü satıyor

Herkesin merakla beklediği BİM 27 Ekim aktüel ürünler kataloğu ve içerisindeki indirimli ürünlerin fiyatları belli oldu. 3 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında 5.599 TL'ye 43 İnç Android TV, 12.999 TL'ye HP bilgisayar, 5.299 TL'ye HP yazıcı, 265 TL'ye kablosuz klavye ve mause, 179 TL'ye kablosuz kulaklık, 2.499 TL'ye 7,5 L airfrayer, 175 TL'ye çift kişilik battaniye, 299 TL'ye tek kişilik yorgan, 79 TL'ye masa örtüsü satışa sunuluyor. İşte BİM'in tüm Türkiye'de aynı anda indirime sokacağı ürünlerin tam listesi…

BİM 27 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Dijitsu 55" UHD Smart Tv 9.399 TL

Dijitsu 43" FHD Android Tv 5.599 TL

HP 7N4W2AA Notebook 12.999 TL

HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 5.299 TL