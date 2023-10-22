26 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de şeker 39,90 TL’ye, tereyağı 229 TL’ye, mangal 64,90 TL’ye, kafa lambası 29,90 TL’ye satılıyor
A101 26 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 2 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kapması kapsamında şeker 39,90 TL’ye, tereyağı 229 TL’ye süzme peynir 59,50 TL’ye, mangal 64,90 TL’ye, kafa lambası 29,90 TL’ye, kamp sandalyesi 139,90 TL’ye ve daha yüzler ürün uygun fiyattan satışa sunuluyor. İşte A101 indirim kataloğu…
A101 26 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünleri ve fiyatlarını açıkladı. 2 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek indirim listesinde Philips 55" UHD Smart Led Tv 18.999 TL, Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL, Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL, Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 3.999 TL, Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL, Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu 2.699 TL, SEG CM 1012 10 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL, Goodwest Cam Ankastre Seti 3'lü 4.799 TL, Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 699 TL, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 249 TL, Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 899 TL, Flavel Dijital Baskül 199 TL, Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL, Goodmaster Risto Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 239 TL'den yer alıyor. İşte A101 haftanın indirim kataloğu tam liste
A101 26 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Philips 55" UHD Smart Led Tv 18.999 TL
Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL
Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL
Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 3.999 TL
Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL
Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu 2.699 TL
SEG CM 1012 10 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL
SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL
Goodwest Cam Ankastre Seti 3'lü 4.799 TL
Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 699 TL
Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 249 TL
Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 899 TL
Flavel Dijital Baskül 199 TL
Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL
Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL
Goodmaster Risto Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 239 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 239 TL
Aprilla Saç Kurutma Makinesi 379 TL
Aprilla Şarjlı Epilatör 249 TL
Maximus DP 1200 Q Quartz Isıtıcı 259 TL
Nehir Yemek Kaşığı / Yemek Çatalı 27,50 TL
Nehir Servis Gereçleri 89,90 TL
Nehir Tatlı Kaşığı / Tatlı Çatalı 19,90 TL
Nehir Çay Kaşığı 12,90 TL
Hascevher Tava ve Sahan Seti 299 TL
Cem Basık / Derin Tencere 349 TL
Cem Tava 26 cm 179 TL
Emaye Kızartma Tenceresi 24 cm 249 TL
Taç Döküm Kek Kalıbı 229 TL
Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 249 TL
Brita MAXTRA Yedek Filtre 2'li 169 TL
Matara Shaker 740 cc 19,90 TL
Pratik Basmalı Rondo 109 TL
Karma Plastik Ürünler 24,90 TL
Soyacak Çeşitleri 9,90 TL
Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan 199.900,00 TL
TV Ünitesi 890 TL
4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.490 TL
Bölmeli Kitaplık 490 TL
Kapaklı Raflı Gardırop 2.190 TL
Çift Kişilik Baza ve Başlık Seti 6.290 TL
Tek Kişilik Baza ve Başlık Seti 3.290 TL
Balance Yaylı Yatak 2.550 TL
Relax Süngerli Yatak 1.090 TL
Dynamic Yaylı Yatak 1.390 TL
Cam Motivasyon Matarası 550 cc 29,90 TL
Konik Termos 1,2 Litre 109 TL
Borosilikat Cam Sütlük 450 ml 39,90 TL
Borcam Çok Amaçlı Kase 3000 cc 79,90 TL
Sürgülü Erzak Kabı 10 Litre 59,90 TL
Orta Boy Kafesli Mangal Teli 34,90 TL
Izgaralı Piknik Mangal 64,90 TL
Olta Sehpası 149 TL
Olta Seti 249 TL
Balıkçı Feneri 44,90 TL
Olta Aksesuar Seti 109 TL
Balıkçı Makası 38,90 TL
Piranha Avuç Taşlama 449 TL
Piranha Darbeli Matkap 449 TL
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