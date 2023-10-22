26 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’de şeker 39,90 TL’ye, tereyağı 229 TL’ye, mangal 64,90 TL’ye, kafa lambası 29,90 TL’ye satılıyor

A101 26 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünleri ve fiyatlarını açıkladı. 2 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek indirim listesinde Philips 55" UHD Smart Led Tv 18.999 TL, Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL, Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL, Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 3.999 TL, Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL, Reeder S19 Max 4/64 GB Cep Telefonu 2.699 TL, SEG CM 1012 10 Kg Çamaşır Makinesi 9.999 TL, SEG 6 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL, Goodwest Cam Ankastre Seti 3'lü 4.799 TL, Schafer Çay Keyfi Çay Makinesi 699 TL, Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 249 TL, Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 899 TL, Flavel Dijital Baskül 199 TL, Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 429 TL, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.699 TL, Goodmaster Risto Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 239 TL'den yer alıyor. İşte A101 haftanın indirim kataloğu tam liste

A101 26 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Philips 55" UHD Smart Led Tv 18.999 TL

Toshiba 50" Ultra HD Android Tv 10.799 TL

Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.399 TL