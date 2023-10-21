TABGD BORSA İŞLEM TARİHİ 2023! Tab Gıda ne zaman açıklanacak? Halka arz detayları...

TAB GIDA HALKA ARZ DETAYLARI

TAB Gıda halka arz hisse fiyatı 130 TL olarak açıklandı.

TAB Gıda halka arz katılım endeksine uygun olup, halka açıklık oranı ise %20,09 olarak duyuruldu.

Halka arz büyüklüğü ise 6,8 Milyar TL olan şirket sabit fiyatla talep toplayacak.

Toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 6,8 milyar TL olacak. Satılacak olan paylar bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak.