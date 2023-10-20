TABGD ne zaman işlem görecek? Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 Halka arz detayları...
"TABGD ne zaman işlem görecek?" sorusu özellikle yatırımcıların gündeminde. Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arz süreci, yatırımcılar ve kamuoyu tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Halka arz talep toplama işlemi 20 Ekim 2023 tarihinde saat 17.00 itibariyle sona erecek ve ardından halka arz sonuçları açıklanacak. Peki TABGD halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, cevabı...
"TABGD" koduyla işlem görmesi planlanıyor ve halka arzın büyüklüğü 6,8 milyar Türk Lirası olarak belirlendi. Bu, Türkiye'nin son dönemdeki en önemli halka arz işlemlerinden biri olarak dikkat çekiyor. İşte, Tab Gıda borsa işlem tarihi ve halka arz sonuçları...
TAB HALKA ARZ OLUYOR!
Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile taslak halka arzlar arasında yer alan şirket 6.8 Milyar TL'lik halka arz büyüklüğünde tarihin en büyük halka arzı olacak.
Yıldı Pazar'da "TABGD" bist koduyla işlem görecek olan şirket 18 Ekim tarihine başlayan talep toplamasına, 20 Ekim tarihinde son verecek.
HALKA ARZ DAĞITIM ŞEKLİ (OLASI)
1.7 milyon katılımcı: 24 lot (3.120 TL)
2,1 milyon katılımcı: 19 lot (2.470 TL)
2,5 milyon katılımcı: 16 lot (2.080 TL)
2,9 milyon katılımcı: 14 lot (1.820 TL)
3,3 milyon katılımcı: 12 lot (1.560 TL)
3,7 milyon katılımcı: 11 lot (1.430 TL)
4,1 milyon katılımcı: 10 lot (1.300 TL)
4,5 milyon katılımcı: 9 lot (1.170 TL)
TAB GIDA HALKA ARZ DETAYLARI
TAB Gıda halka arz hisse fiyatı 130 TL olarak açıklandı.
TAB Gıda halka arz katılım endeksine uygun olup, halka açıklık oranı ise %20,09 olarak duyuruldu.
Halka arz büyüklüğü ise 6,8 Milyar TL olan şirket sabit fiyatla talep toplayacak.
Toplamda 52.500.000 TL nominal değerli payların satışa sunulacağı halka arzın büyüklüğü yaklaşık 6,8 milyar TL olacak. Satılacak olan paylar bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtılacak.
TAB GIDA HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat miktarına göre dağıtılması muhtemel pay miktarları şu şekilde:
TAB Gıda halka arz 20 Ekim 2023 17.00'de sona erecek. Halka arz bu akşam ya da yarın açıklanması bekleniyor.
TAB BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Henüz belli olmasa da TAB'ın gelecek hafta borsada işlem görmesi bekleniyor.
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- TABGD ne zaman işlem görecek? Tab Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? 2023 Halka arz detayları...
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