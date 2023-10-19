19 Ekim ŞOK aktüel indirim kataloğu yayınladı! ŞOK Airfryer 1.499 TL, tost makinesi 199 TL, katlanır masa 699 TL, kitaplık 699 TL’den satıyor
ŞOK 19 Ekim itibari ile depolarından çıkaracağı yeni indirimli ürünler kataloğunu gün yüzüne çıkardı. Yüzlerce ürünün indirimli fiyatını açıklayan ŞOK, Airfryer 1.499 TL, tost makinesi 199 TL, katlanır masa 699 TL, çekmeceli şifonyer 1.099 TL, kitaplık 699 TL'den satışa sunduğunu duyurdu. İşte ŞOK haftanın indirimli ürünlerinin tam listesi ve fiyatlar…
ŞOK heyecan uyandıran 19 Ekim aktüel indirim kataloğu yayınladı. 25 Ekim tarihine kadar market raflarında yerini alacak indirimli ürünler arasında Airfryer 1.499 TL, tost makinesi 199 TL, katlanır masa 699 TL, çekmeceli şifonyer 1.099 TL, kitaplık 699 TL, Bernardo Olivia 9 ParçaKahvaltı Takımı 499 TL, Esse 5 Parça Servis Seti 449 TL, 4'lü Bernardo Kahve Takımı 219 TL, Esse Çatal Bıçak Seti 999 TL ve Arzum Teablend Çay Makinesi 999 TL, Paşabahçe markalı 3200 cc Borcam Tepsi 149 TL, 1950 cc Kare Tepsi 79,95 TL, 1030 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 119 TL, 1010 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 139 TL, 640 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 89,95 TL, 2'li Kapaklı Kase 59,95 TL, 2500 cc Kapaklı Kase 74,95 TL, 1200 cc Plastik Kapaklı Saklama Kabı 59,95 TL ve 12 cm Çerezlik 49,95 TL fiyat etiketi ile yer alıyor. İşte ŞOK haftanın yıldızlarında yeni fiyatlar…
ŞOK 19 - 25 EKİM ALTÜEL ÜRÜNER KATALOĞU
Alpina Beyaz Ankastre Set 5.299 TL,
Sinbo SCO 5058 Airfryer 1.499 TL,
Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL,
Airfryer Yağ Spreyi 24,95 TL,
Airfryer Izgara Teli 149 TL
Sprey Yağlık 59,95 TL
Kadın / Erkek Şemsiyesi 139 TL,
Düz Akrilik Yumak 19,95 TL,
Ebruli yumak 19,95 TL,
Tweed Akrilik Yumak 19,95 TL,
Simli Akrilik Yumak 19,95 TL,
Degrade Kalın Akrilik Yumak 19,95 TL,
Degrade Akrilik Yumak 19,95 TL
Kadın Wellsoft Ev Patiği 37,95 TL
Bernardo Olivia 9 ParçaKahvaltı Takımı 499 TL,
Esse 5 Parça Servis Seti 449 TL,
4'lü Bernardo Kahve Takımı 219 TL,
Esse Çatal Bıçak Seti 999 TL
Arzum Teablend Çay Makinesi 999 TL
Paşabahçe markalı 3200 cc Borcam Tepsi 149 TL,
1950 cc Kare Tepsi 79,95 TL,
1030 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 119 TL,
1010 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 139 TL,
640 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 89,95 TL,
2'li Kapaklı Kase 59,95 TL,
2500 cc Kapaklı Kase 74,95 TL,
1200 cc Plastik Kapaklı Saklama Kabı 59,95 TL
12 cm Çerezlik 49,95 TL
Üstten Basmalı Rondo 99,95 TL,
1,7 litre Borosilikat Tencere 299 TL,
Ekmeklik 79,95 TL,
Renkli Tepsi 49,95 TL,
Çift Kişilik Fitted Yorgan 699 TL,
Çift Kişilik Fitilli Battaniye 399 TL,
Koza Dokuma Halı 799 TL,
Kadın Düğmeli Pijama Takımı 319 TL,
Kadın Şal Yaka Fitilli Sabahlık 299 TL
Kadın Wellsoft Ev Babeti 49,95 TL
Homing Pu Desing Krem Kumaş Başlık Mini Abajur 199 TL,
Homing Pasta Tekli Sarkıt Avize 199 TL,
Homing Golde Krem Başlık Abajur 199 TL,
Bambum Lena Banyo 5 Parça Set 199 TL,
20 cm Organizer 199 TL,
5 Raflı 6 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 999 TL
Terek Mutfak Rafı 499 TL
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