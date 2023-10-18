20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’de bu hafta şarjlı süpürge, katlanır yatak, Braun blender seti, nevresim takımı uygun fiyattan satışta

BİM herkesin merakla beklediği 20 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünlerin listesini yayınladı. 27 Ekim tarihine kadar tüm marketlerinde yer alan spot masasında satışa sunacağı ürünler arasında Nordmende 43" FHD Android Tv 5.799 TL, Tv Arkası Rgb Led Aydınlatma 129 TL, Fakir Inovator X7272 Şarjlı Dik Süpürge 5.999 TL, Braun Multiquick Blender Set 2.099 TL, Kumtel Sürgülü Aspiratör 799 TL, Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.599 TL, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.699 TL, Katlanır Yatak 899 TL, 5 Raflı Kitaplık 699 TL, 4 Kapaklı Bölmeli Dolap 1.199 TL, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL, Rakun / Tilki Figürlü Kalemlik 79 TL fiyat etiketi ile yer alıyor. İşte haftanın BİM indirim kataloğu….

BİM 20 – 27 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU