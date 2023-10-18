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18 Ekim ŞOK aktüel indirim kataloğu yayınladı! Türkiye’de indirime girecek ürünler arasında mutfak gereçleri, gıda ve tekstil…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.10.2023 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023
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18 Ekim ŞOK aktüel indirim kataloğu yayınladı! Türkiye’de indirime girecek ürünler arasında mutfak gereçleri, gıda ve tekstil…

ŞOK 18 Ekim itibari ile depolarından çıkaracağı yeni indirimli ürünler kataloğunu gün yüzüne çıkardı. Yüzlerce ürünün indirimli fiyatını açıklayan ŞOK, beraberinde Cumhuriyetin yüzüncü yılına özel yüzde 50’ye varan indirim yaptığını da duyurdu. İşte ŞOK haftanın indirimli ürünlerinin tam listesi ve fiyatlar…

ŞOK heyecan uyandıran yeni aktüel indirim kataloğu yayınladı. 25 Ekim tarihine kadar market raflarında yerini alacak indirimli ürünler arasında Bernardo Olivia 9 ParçaKahvaltı Takımı 499 TL, Esse 5 Parça Servis Seti 449 TL, 4'lü Bernardo Kahve Takımı 219 TL, Esse Çatal Bıçak Seti 999 TL ve Arzum Teablend Çay Makinesi 999 TL, Paşabahçe markalı 3200 cc Borcam Tepsi 149 TL, 1950 cc Kare Tepsi 79,95 TL, 1030 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 119 TL, 1010 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 139 TL, 640 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 89,95 TL, 2'li Kapaklı Kase 59,95 TL, 2500 cc Kapaklı Kase 74,95 TL, 1200 cc Plastik Kapaklı Saklama Kabı 59,95 TL ve 12 cm Çerezlik 49,95 TL fiyat etiketi ile yer alıyor. İşte ŞOK haftanın yıldızlarında yeni fiyatlar…

ŞOK 18 EKİM ALTÜEL ÜRÜNER KATALOĞU

Bernardo Olivia 9 ParçaKahvaltı Takımı 499 TL,

Esse 5 Parça Servis Seti 449 TL,

4'lü Bernardo Kahve Takımı 219 TL,

Esse Çatal Bıçak Seti 999 TL

Arzum Teablend Çay Makinesi 999 TL

Paşabahçe markalı 3200 cc Borcam Tepsi 149 TL,

1950 cc Kare Tepsi 79,95 TL,

1030 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 119 TL,

1010 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 139 TL,

640 cc Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 89,95 TL,

2'li Kapaklı Kase 59,95 TL,

2500 cc Kapaklı Kase 74,95 TL,

1200 cc Plastik Kapaklı Saklama Kabı 59,95 TL

12 cm Çerezlik 49,95 TL

Üstten Basmalı Rondo 99,95 TL,

1,7 litre Borosilikat Tencere 299 TL,

Ekmeklik 79,95 TL,

Renkli Tepsi 49,95 TL,

Çift Kişilik Fitted Yorgan 699 TL,

Çift Kişilik Fitilli Battaniye 399 TL,

Koza Dokuma Halı 799 TL,

Kadın Düğmeli Pijama Takımı 319 TL,

Kadın Şal Yaka Fitilli Sabahlık 299 TL

Kadın Wellsoft Ev Babeti 49,95 TL

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