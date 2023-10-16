Tek tıkla binlerce liranızı alın! e-Devlet üzerinden birikiyor: Şahıs Ödemeleri, BES, Bankada Kalan Para
e-Devlet platformu, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemelerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntülemenize imkan tanır. Özellikle otomatik BES katılımı ile maaşlardan kesinti yapılırken farkında olmayan birçok sigortalı, bu sisteme dahil olmaktadır. Bu kesintiler sonucu bankalarda biriken birikmiş para miktarınızı kontrol etmek, geleceğe yönelik emeklilik planlarınızı inşa etmek açısından oldukça önemlidir. İşte e-Devlet birikmiş para sorgulama ekranı.
Günümüzde Türkiye'de birçok sigortalı çalışan, yeni işyerlerine geçtiklerinde Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik olarak dahil edilmekte ve maaşlarından kesinti yapılmaktadır. Ancak bu kesintilerin farkında olmayan birçok kişi, banka hesaplarında biriken birikmiş paralarının bilincinde değiller. İşte tam da bu noktada, e-Devlet üzerinde sunulan bir hizmet devreye giriyor ve vatandaşlara BES birikimlerini ve şahıs ödemelerini kolayca görüntüleme, takip etme ve yönetme imkanı sunuyor. Sizinde birikmiş binlerce liranız olabilir. İşte konuya ilişkin detaylar...
FARKINDA OLMADAN PARANIZ BİRİKMİŞ OLABİLİR
Gündelik yaşamı oldukça kolaylaştıran ve artık hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen e-Devlette aklınıza gelmeyen alacağınız olabilir.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile şahıs ödemelerinde milyonlarca vatandaşın parası birikiyor.
Sigortalı çalışanların otomatik olarak dahil edildikleri Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile her ay maaştan belirli bir miktar kesinti gerçekleştiriliyor.
Çok sayıda kişi bunu bilmiyor ve ilerleyen süreçlerde burada biriken miktar büyük meblağlara ulaşabiliyor.
e-DEVLET BES BAKİYE SORGULAMA
Bu miktarı sorgulamak için ise e-Devlet BES bakiye sorgulama sayfasına girerek otomatik bireysel emeklilik sekmesini seçerek Bireysel Emeklilik Sistemi`nde ne kadar paranız biriktiğini öğrenebilirsiniz.
e-DEVLET ŞAHIS ÖDEMELERİ SORGULAMA
Ayrıca şahıs ödemeleri sayfasına girerek vatandaşlara verilen rapor parası, doğum parası, süt parası, yol yardımı ve cenaze yardımı gibi meblağları da sorgulayabilirsiniz.
DEVLETE GERİ İADE EDİLİYOR
Burada yatırılan tutarlar belirli bir süre içerisinde çekilmediği zaman ise devlete geri iade ediliyor.
PTT ŞUBELERİNDEN PARANIZI ALABİLİRSİNİZ
Eğer adınıza ödeme gözüküyor ise size en yakın PTT şubesine giderek burada yatırılan tutarı talep edebilirsiniz.
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- Tek tıkla binlerce liranızı alın! e-Devlet üzerinden birikiyor: Şahıs Ödemeleri, BES, Bankada Kalan Para
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