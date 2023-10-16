İSRAİL malları tam liste 2023 | Türkiye'de satılan İsrail ürünleri neler? İşte marka marka ürünler...
Hamas'ın cumartesi günü gerçekleştirdiği operasyon sonrasında başlayan İsrail-Filistin savaşı, dünya genelinde büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Gazze'de günlerdir süren yoğun bombardıman altında kalan sivil halk, hayatta kalmak için umutsuzca çabalarken, bölgeden gelen son dakika haberleri tüm dünyayı derinden etkiliyor. Peki Türkiye'de satılan İsrail ürünleri neler?
Dünya, Hamas'ın operasyonları sonrasında başlayan İsrail-Filistin savaşına odaklandı. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ederken vatandaşlar arama motorlarında "Türkiye'de satılan İsrail ürünleri neler?" sorusunun cevabını araştırıyorlar. İşte marka marka tam liste...
TÜRKİYE'DE SATILAN İSRAİL MARKA ÜRÜNLER
Giyim Sektörü: Timmy Hilfiger, Nike, Adidas, Vakko, Polo, Ralph Lauren, Parizyen, Müjde, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi's, Timberland, Giorgio Armani, Lee
Gıda Sektörü: Danone, Maggi, Jacobs, Banana, McDonald's, Burger King, Knorr, Calve, Komili, Becel, Sırma, Rama, Sana, First Sakız, Falım, Kraft Fritolay, Milka, Ruffles, Doritos, Lays, Cheetos
İçecek Sektörü: Coca Cola, PEPSİ, Yedigün, Sprite, Fanta, Schweppes, Damla Su, Sırma, Hayat, Danone, Cappy Meyve Su, Sensun Akmina
Temizlik Sektörü: Ace (Çamaşır Suyu), Air Wick, Ajax, Aldays, Alo (Çamaşır Tozu) Ariel (Çamaşır Tozu) Axe Calgon, Carrefour, Cif, Clear (Şampuan) Clit Bang, Colgate Dettol, Domestos (Çamaşır Suyu)
Dove Elidor (Şampuan), Fairy, Finish, Head & Shoulders, Hacı Şakir, Ipana (Diş Macunu) Jhonsons Baby, Loreal (Şampuan) Lux, Max Factor, Nıvea Omo (Çamaşır Tozu) Oral-B, Orkıd, (Özel) Palmolive, Pantene (Şampuan)
Prima (Bebek Bezi), Rejoıce (Şampuan), Prima, Protex, Rejoice, Rexona (Şampuan), Rinso (Çamaşır Tozu), Sensodyne, Signal (Diş Macunu) Unilever, Viecnetta Vileda, Vanish, Vaseline, Veet, Yumoş
Teknoloji Sektörü: IBM, Intel Dell, Nokia, Icq WindowsIBM, Intel Dell, Nokia, Icq Windows
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