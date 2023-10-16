50.000 TL'ye 1 aylık vadeli mevduat faiz oranları netleşti! Paranız durduğu yerde katlanacak!
Elinde nakit bulunduran vatandaşlar, paralarını güvenli bir şekilde muhafaza etmek ve aynı zamanda belirli bir getiri sağlamak amacıyla mevduat hesaplarını tercih edebilirler. Her banka, farklı mevduat hesapları ve farklı faiz oranları sunar. Bu nedenle, hangi bankada 50 bin TL'ye ne kadar kazanılacağını belirlemek için öncelikle mevduat hesaplarını ve sunulan faiz oranlarını karşılaştırmak önemlidir. İşte banka banka mevduat getiri tablosu...
Birikimlerini karlı bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bankaların mevduat hesaplarına yöneliyor ve bu hesapların sunduğu faiz oranlarını merak ediyorlar. Kısa vadeli yatırım yapmayı tercih edenler için 32 günlük mevduat hesapları, hızlı erişim ve faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Peki 50 bin TL'ye ne kadar kazanırım? 32 günde 50.000 TL'ye ne kadar faiz getirisi olur?
MEVDUAT HESABI NEDİR?
Mevduat; süreli veya süresiz, karşılıklı veya karşılıksız bir biçimde bankaya yatırılan dövizi para veya değerli madenlere verilmiş olan isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir şahıs veya kurum ismine banka nezdinde kayıt altına alabilmek için açılır.
VADELİ MEVDUAT NE DEMEK?
Belirli bir süreliğine ve bir karşılık beklenerek açılan hesap türüdür. Mevduat bankaları paraların banka içinde tutulacağı zamana göre hesapta bulunan paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları bir aylık, üç aylık, altı aylık veya bir senelik açılabileceği gibi yirmi iki günlük, kırk iki günlük gibi gün hesabı şeklinde de açılabilir. Müşteri vadeli hesaplar içerisinden de dilediği vakit para çekme yetkisine sahiptir. Ancak vadenin bitiminden önce para çekmek istenmesi durumunda kazanılan faiz üstünden indirim yapılır ya da faiz hakkı kaybedilir.
50 BİN TL'YE NE KADAR KAZANIRIM?
Akbank
Tutar: 50.000 TL
Vade Sonu Tutarı: 51.665,75 TL
Faiz Oranı: %40
Vakıfbank
Tutar: 50.000 TL
Vade Sonu Tutarı: 51.665,75 TL
Faiz Oranı: %40
Halkbank
Tutar: 50.000 TL
Vade Sonu Tutarı: 51.166,03 TL
Faiz Oranı: %28
Fibabank
Tutar: 50.000 TL
Vade Sonu Tutarı: 51.665,75 TL
Faiz Oranı: %40
Yapıkredi
Tutar: 50.000 TL
Vade Sonu Tutarı: 51.332,6 TL
Faiz Oranı: %32
DenizBank
Tutar: 50.000 TL
Vade Sonu Tutarı: 51.707,4 TL
Faiz Oranı: %41
Türkiye İş Bankası
Tutar: 50.000 TL
Vade Sonu Tutarı: 51.041,1 TL
Faiz Oranı: %25
TEB
Tutar: 50.000 TL
Vade Sonu Tutarı: 51.749,04 TL
Faiz Oranı: %42
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