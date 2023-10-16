50.000 TL’ye 1 aylık vadeli mevduat faiz oranları netleşti! Paranız durduğu yerde katlanacak!

Birikimlerini karlı bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bankaların mevduat hesaplarına yöneliyor ve bu hesapların sunduğu faiz oranlarını merak ediyorlar. Kısa vadeli yatırım yapmayı tercih edenler için 32 günlük mevduat hesapları, hızlı erişim ve faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Peki 50 bin TL'ye ne kadar kazanırım? 32 günde 50.000 TL'ye ne kadar faiz getirisi olur?

MEVDUAT HESABI NEDİR?

Mevduat; süreli veya süresiz, karşılıklı veya karşılıksız bir biçimde bankaya yatırılan dövizi para veya değerli madenlere verilmiş olan isimdir. Mevduat hesapları ise bu fonları bir şahıs veya kurum ismine banka nezdinde kayıt altına alabilmek için açılır.