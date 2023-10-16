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20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’de bu hafta şarjlı süpürge, Braun blender seti, katlanır yatak, nevresim takımı uygun fiyattan satışta

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.10.2023 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023
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20 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’de bu hafta şarjlı süpürge, Braun blender seti, katlanır yatak, nevresim takımı uygun fiyattan satışta

BİM 20 Ekim aktüel indirim kataloğunu yayınladı! 27 Ekim tarihine kadar marketlerde uygun fiyattan bulabileceğiniz ürünler arasında 5,999 TL’ye şarjlı süpürge, 2.099 TL’ye Braun blender seti, 899 TL’ye katlanır yatak, 1.499 TL’ye radyatör ısıtıcı, 599 TL’ye çift yönlü ısıtıcı, 69 TL’ye Tek kişilik çarşaf 89 TL’ye çift kişilik çarşaf, 39,50 TL’ye ikili yastık kılıfı yer alıyor. İşte BİM’den yeni uygun fiyatlı ürünlerin tam listesi…

BİM herkesin merakla beklediği 20 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünlerin listesini yayınladı. 27 Ekim tarihine kadar tüm marketlerinde yer alan spot masasında satışa sunacağı ürünler arasında Nordmende 43" FHD Android Tv 5.799 TL, Tv Arkası Rgb Led Aydınlatma 129 TL, Fakir Inovator X7272 Şarjlı Dik Süpürge 5.999 TL, Braun Multiquick Blender Set 2.099 TL, Kumtel Sürgülü Aspiratör 799 TL, Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.599 TL, Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.699 TL, Katlanır Yatak 899 TL, 5 Raflı Kitaplık 699 TL, 4 Kapaklı Bölmeli Dolap 1.199 TL, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL, Rakun / Tilki Figürlü Kalemlik 79 TL fiyat etiketi ile yer alıyor. İşte haftanın BİM indirim kataloğu….

BİM 20 – 27 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Nordmende 43" FHD Android Tv 5.799 TL

Tv Arkası Rgb Led Aydınlatma 129 TL

Fakir Inovator X7272 Şarjlı Dik Süpürge 5.999 TL

Braun Multiquick Blender Set 2.099 TL

Kumtel Sürgülü Aspiratör 799 TL

Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın 1.599 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.699 TL

Katlanır Yatak 899 TL

5 Raflı Kitaplık 699 TL

4 Kapaklı Bölmeli Dolap 1.199 TL

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL

Rakun / Tilki Figürlü Kalemlik 79 TL

Ahşap 3 Bölmeli Dekoratif Kutu 109 TL

Figürlü Fotoğraf Çerçevesi 89 TL

Rakun / Ayı Figürlü Duvar Rafı 89 TL

Kumtel Dilimli Radyatör 1.499 TL

Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 599 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 329 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 279 TL

Glass in love Cam Dondurma/Tatlı Kasesi 6'lı 99 TL

Glass in love Cam Şekerlik 65 TL

Glass in love Desenli Borosilikat Kupa 39,50 TL3

Glass in love Cam Kase 830 ml 39,50 TL

Glass in love Cam Kase 1650 ml 59 TL

Glass in love Cam Kase 3510 ml 69 TL

Stormax Organizer Kutu 16 Litre 129 TL

Stormax Organizer Kutu 5 Litre 55 TL

Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 139 TL

Çok Amaçlı Organizer Sepet 349 TL

Kapaklı Düzenleyici 27,50 TL

Poşet Klipsi 6'lı 11,50 TL

Benante Yuvarlak Sunum Tepsisi 49 TL

Paşabahçe Desenli Pasta Tabağı 19 cm 29,50 TL

Paşabahçe Desenli Su Bardağı 3'lü 65 TL

Paşabahçe Desenli Çukur Tabak 21 cm 34,50 TL

Paşabahçe Desenli Sürahi 1180 cc 65 TL

Paşabahçe Desenli Çay Bardağı 6'lı 75 TL

Paşabahçe Renkli Servis Tabağı 26 cm 37,50 TL

Kiğılı Erkek Mont 699 TL

Kiğılı Erkek Sweatshirt 269 TL

Kiğılı Erkek Gömlek 299 TL

Erkek Çanta 95 TL

Erkek Deri Kemer 125 TL

Erkek Kışlık Gömlek 139 TL

Saç Kurutma Beresi 44,50 TL

Kadın Eşarp 34,50 TL

Casilli Kadın Termal Çorap 79 TL

Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 69 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 89 TL

Şemsiye 129 TL

Yastık Kılıfı 2'li 39,50 TL

Mikrofiber Bulaşık Altlığı 19,50 TL

Kurmalı Banyo Oyuncakları 59 TL

Piccolo Mondi Oyuncak Kurmalı Yengeç 179 TL

Hot Wheels Monster Trucks Arabalar 44,50 TL

Lisanslı Top 2'li 55 TL

Blok Oyuncak 199 TL

İlk 100 Sözcük Çeşitleri 69 TL

Piccolo Mondi Müzikli Işıklı Saksafon 169 TL

Böcek Arabalar 2'li 29,50 TL

Geometrik Şekiller Oyunu 119 TL

Top Yuvarlama Kulesi 69 TL

MGS Oyuncak Çıngıraklı Top 59 TL

MGS Oyuncak Süpürge 279 TL

Sesli İngilizce Kelime Öğretim Seti 199 TL

Çıngırak Araba 59 TL

Çıngırak 39,50 TL

Luna Çufçuf Tren 129 TL

Oyun Küpü 6'lı 105 TL

Aktivite Küpü 119 TL

Baby Puzzle 22,50 TL

Eşleştir Öğren Kavramlar Oyunu 45 TL

Eğitici Denge Kule Oyunu 129 TL

Tummy Time Aynalı Zeka Kartları 89 TL

Neşeli Halkalar Oyuncağı 59 TL

Ahşap Tak-Çak 59 TL

Poppity Araçlar 149 TL

Eğlenceli Arkadaşlar Dişlik ve Çıngıraklar 129 TL

4 Yapboz 1 Arada 49,50 TL

Lisanslı Eva Bultak Yapboz 32,50 TL

Yumak Çeşitleri 65 TL

2-4 Yaş Konuşturan Yaz-Sil Kitapları 149 TL

3 Boyutlu Hikaye Kitapları 34,50 TL

Hışırtılı Bez Kitabım 34,50 TL

Parmak Kukla 34,50 TL

İlk Bez Topum 19,50 TL

Mama Sandalyesi Oyuncağı 119 TL

Banyo/Mama Oturağı 169 TL

Bölmeli Melamin Mama Tabağı 59 TL

Çocuk Çatal Kaşık Seti 69 TL

İlk Kitaplarım 12,50 TL

Hikaye Kitabı Çeşitleri 27,50 TL

Bebek Fotoğraf Albümü 59 TL

Çocuk Küveti Filesi 37,50 TL

Biberon Fırçası 10 TL

Statik Eğlenceli Boy Ölçer 99 TL

Desenli Çocuk Çerezliği 29,50 TL

Silikon Alıştırma Bardağı 24,50 TL

Bebek-Çocuk Askısı 6'lı 22,50 TL

Süt/Mama Saklama Kabı 22,50 TL

Silikon Mama Kaşığı 18,50 TL

Katlanabilir Su Kovası 99 TL

Katlanabilir Çocuk Küveti 289 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 159 TL

Katlanabilir Maşrapa 32,50 TL

Bebek Nevresim Seti 169 TL

Bebek Yastık Kılıfı 2'li 32,50 TL

Biberon Kurutucu 29,50 TL

Damaklı Emzik 2'li 44,50 TL

Anne Sütü Saklama Poşeti 29,50 TL

Pipetli Bardak 300 ml 79 TL

Göğüs Pedi 30'lu 39,50 TL

Breastlike Emzik 2'li 89 TL

Tekli Bebek Body 31,50 TL

Bebek Yorganı 135 TL

Bebek Silikon Yastık 49,50 TL

Ağız Mendili 4'lü 20 TL

Bebek Kanguru 299 TL

Mama Sandalyesi 349 TL

Kız Bebek Atkı Bere Takım 79 TL

Erkek Bebek Atkı Bere Takım 79 TL

Kız Çocuk Atkı Bere Takım 85 TL

Erkek Çocuk Atkı Bere Takım 85 TL

PP Biberon Seti 2'li 79 TL

Mini Cam Alıştırma Bardağı 39,50 TL

Silikon Diş Kaşıyıcı 29,50 TL

Cam Biberon Seti 2'li 99 TL

Meyve Süzgeci 44,50 TL

Saplı Emzik Kutusu 29,50 TL

Desenli Emzik Askısı 34,50 TL

Yuvarlak Uçlu Emzik 79 TL

Güvenlik Ürünleri 15,50 TL

Kız - Erkek Bebek Pijama Takımı 109 TL

19 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101’de elektrikli moped, sıvı yağı, fön makinesi, sürahi, kitaplık, 55 inç Toshıba Android TV satışa sunuluyor. 19 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLADI! A101’DE ELEKTRİKLİ MOPED, SIVI YAĞI, FÖN MAKİNESİ, SÜRAHİ, KİTAPLIK, 55 İNÇ TOSHIBA ANDROİD TV SATIŞA SUNULUYOR.
Tarım Kredi’de indirimli ürünler yenilendi! TARIM KREDİ'DE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER YENİLENDİ!
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