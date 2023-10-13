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13 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’e Multi Stepper, Masaj Aleti, Boks Torbası, Pilates Bandı 3'lü, eşofman takımı geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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13 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’e Multi Stepper, Masaj Aleti, Boks Torbası, Pilates Bandı 3’lü, eşofman takımı geliyor

BİM 13 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 20 Ekim tarihine kadar marketin spot masasında yerini alacak ürünler arasında spor malzemelerinden mutfak gereçlerine, gıdadan tekstil malzemesine kadar yüzlerce ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte BİM’in en yeni indirim listesi…

BİM 13 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler belli oldu. 20 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim listesinde Multi Stepper 999 TL, Kemerli Masaj Aleti 449 TL, Pilates Topu 65 cm 119 TL, Boks Torbası 229 TL, Karın Kası Sistemi 149 TL, Egzersiz Band Seti 269 TL, Dunlop Pipetli Çelik Matara 570 ml 199 TL, Dunlop Shaker Şişesi 550 ml 89 TL, NBR Fitness / Pilates Minderi 1 cm 229 TL, Pilates Bandı 3'lü 49 TL, Loop Band 3'lü 39,50 TL, El, Ayak, Bilek Ağırlıkları 2 x 0,5 Kg 89 TL, Kaşık Seti 4'lü 14,50 TL, Saplı Faraşlı Fırça 34,50 TL, Kare Kase 19,50 TL, Çöp Kovası 109 TL'den yer alıyor. İşte BİM'de haftanın indirimli ürünleri tam liste ve fiyatları…

BİM 13 - 20 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Multi Stepper 999 TL

Kemerli Masaj Aleti 449 TL

Pilates Topu 65 cm 119 TL

Boks Torbası 229 TL

Karın Kası Sistemi 149 TL

Egzersiz Band Seti 269 TL

Dunlop Pipetli Çelik Matara 570 ml 199 TL

Dunlop Shaker Şişesi 550 ml 89 TL

NBR Fitness / Pilates Minderi 1 cm 229 TL

Pilates Bandı 3'lü 49 TL

Loop Band 3'lü 39,50 TL

El, Ayak, Bilek Ağırlıkları 2 x 0,5 Kg 89 TL

Dumbell 2x5 Kg 129 TL

Dumbell 2x2 Kg 79 TL

Esneme Bandı 74,50 TL

Fitness / Pilates Minderi 4mm 74,50 TL

Ayarlanabilir El Yayı 69 TL

Atlama İpi 22,50 TL

Fitness Eldiveni 89 TL

Nautica S20 Bluetooth Speaker 249 TL

Polosmart Pssw13 Akıllı Bileklik 179 TL

Heifer Saç Kurutma Makinesi 299 TL

QU Dijital Sakal Erkek Bakım Seti 329 TL

Glass in love Cam Kulplu Çay Bardağı 6'lı 125 TL

Tava 28 cm 115 TL

Chef's Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm 135 TL

Lav Artemis Kase 330 cc 11,50 TL

Lav Artemis Renkli Meşrubat Bardağı 415 cc 18,50 TL

Lav Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 18,50 TL

House Pratik Elektronik Su Pompası 89 TL

Benante Yuvarlak Çerezlik 4'lü 69 TL

Benante Büyük Salata Tabağı 55 TL

Benante Dikdörtgen Tabak 37,50 TL

Benante 2 Bölmeli Kahvaltı Tabağı 29,50 TL

Benante Çay Tabağı 6'lı 99 TL

Paşabahçe Live Beautiful Basic Su Şişesi 1400 cc 42,50 TL

Paşabahçe Live Beautiful Mezze Tabak 2'li 29,50 TL

Paşabahçe Live Beautiful Linka Su Bardağı 3'lü 55 TL

Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 34,50 TL

Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 44,50 TL

Okyanus Home Patates Dilimleyici 9,75 TL

Okyanus Home Mutfak Gereçleri 17,50 TL

Pötikare Masa Örtüsü 34,50 TL

Chef's Meyve Bıçağı 3'lü 47,50 TL

Kaşık Seti 4'lü 14,50 TL

Saplı Faraşlı Fırça 34,50 TL

Kare Kase 19,50 TL

Çöp Kovası 109 TL

Hobby Life 4 Bölmeli Organizer Saklama Kutusu 39,50 TL

Kadın / Erkek Yarım Fermuar Polar Üst 149 TL

North Pacific Spor Çanta 125 TL

Kadın / Erkek Eşofman Altı 89 TL

Kadın Tüllü Tayt 105 TL

North Pacific Kadın Sporcu Büstiyer 69 TL

Kız - Erkek Çocuk Eşofman Altı 79 TL

Kız - Erkek Çocuk Sweatshirt 89 TL

Jel Spor Tabanlık 39,50 TL

North Pacific Sporcu Destek Ürünleri 49,50 TL

Letoon Kız - Erkek Çocuk Spor Ayakkabı 199 TL

Letoon Kadın Yüksek Tabanlı Spor Ayakkabı 229 TL

Letoon Erkek Spor Ayakkabı 289 TL

Casilli Kadın Çizgili ve Kalpli Pijama Takımı 179 TL

Kız - Erkek Çocuk Terlik 37,50 TL

Kadın Terlik 40,50 TL

Erkek Terlik 42,50 TL

Erkek Ayakkabı Kutusu 37,50 TL

Kadın Ayakkabı Kutusu 29,50 TL

Ayakkabı Bağcığı 3'lü 9,50 TL

Kadın / Erkek Basic Bere 32,50 TL

Matchbox Tekli Arabalar 49,50 TL

Nasa Metal Uzay Aracı Yapım Seti 299 TL

Car Disney Frozen Lisanslı Oyuncaklar 29,50 TL

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları 29,50 TL

Smartland dough Uzay Hamur Seti 200 gr 67,50 TL

Kutu Oyunları 39,50 TL

Clementoni Bilim İnsan Anatomisi 165 TL

Redka Akıl Oyunları Hanoi Kuleleri Oyunu 79 TL

Redka Akıl Oyunları Son Kale Oyunu 119 TL

Ahşap Denge Oyunu 54 Parça 79 TL

MicroMax Toys Figürlü Blok Seti 179 TL

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