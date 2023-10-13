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Haberler Ekonomi Haberleri 13 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 28 bin TL’ye benzinli Moped, 179 TL’ye 5L sıvı yağ 299 TL’ye Mop Kova seti, 22 TL’ye 2kg un satışa sunuluyor

13 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 28 bin TL’ye benzinli Moped, 179 TL’ye 5L sıvı yağ 299 TL’ye Mop Kova seti, 22 TL’ye 2kg un satışa sunuluyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.10.2023 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
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13 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 28 bin TL’ye benzinli Moped, 179 TL’ye 5L sıvı yağ 299 TL’ye Mop Kova seti, 22 TL’ye 2kg un satışa sunuluyor

A101 13 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 19 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirimli ürünler arasında 179 TL’ye 5L sıvı yağ 299 TL’ye Mop Kova seti, 22 TL’ye 2kg un, 119 TL’ye battaniye, 49 TL’ye çöp Kovası, 139 TL’ye piknik sandalyesi, 28.990 TL’ye 50 CC benzinli moped, 1.699 TL’ye Airfryer ve daha yüzlerce ürün yer alıyor. İşte haftanın yeni aktüel ürünleri

A101 13 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini yayınladı. 19 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında PEC 49.4 CC Benzinli Moped için 28.890 TL, Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 17.499 TL, Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 13.999 TL, Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.499 TL, Onvo 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 3.199 TL, OMIX X400 64 GB Cep Telefonu 3.699 TL, Lenovo N4120 4/128 GB Notebook 6.299 TL, SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 17.299 TL, SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.499 TL, Regal Büro Tipi Buzdolabı 3.799 TL, Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 2.799 TL, SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 8.999 TL, Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL, Kiwi Akıllı Buharlı Ütü 539 TL, Schwartz Yavaş Meyve Sebze Presi 899 TL, Range Rematrix Dikey Kablolu Süpürge 799 TL yer alıyor. İşte önümüzdeki hafta A101 mağazalarında satışa sunulacak indirimli ürünler ve fiyatları….

A101 13 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Makarna 8,70 TL

Domates Salçası 31 TL

Ayçiçek yağı 1L 41 TL


Kireç Çözücü 24 TL

Cam Temizleyivi 22,25 TL

5kg Toz deterjan 139 TL


Pilavlık Pirinç 51,50 TL

Baldo Pirinç 107 TL

Osmancık Pirinci 84 TL


Yeşil Mercimek 32 TL

Kırmızı Mercimek 25 TL

Kuru Fasulye 39 TL


Siyah Zeytin 119 TL

Reçel 109 TL

Helva çeşitleri 54 TL


Yoğurt 76,50 TL

Beyaz Peynir 90,50 TL

Süt 23,75 TL

Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 17.499 TL

Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 13.999 TL

Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.499 TL

Onvo 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 3.199 TL

OMIX X400 64 GB Cep Telefonu 3.699 TL

Lenovo N4120 4/128 GB Notebook 6.299 TL

SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 17.299 TL

SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.499 TL

Regal Büro Tipi Buzdolabı 3.799 TL

Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 2.799 TL

SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 8.999 TL

Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL

Kiwi Akıllı Buharlı Ütü 539 TL

Schwartz Yavaş Meyve Sebze Presi 899 TL

Range Rematrix Dikey Kablolu Süpürge 799 TL

Kiwi Çelik Kettle 259 TL

Kiwi Evcil Hayvan Bakım Seti 279 TL

Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 249 TL

Aprilla Saç Düzleştirici 149 TL

Aprilla Retro Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 189 TL

Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 499 TL

Taç Bella Döküm Basık Tencere 499 TL

Taç Bella Döküm Tava 299 TL

Taç Bella Döküm Derin Tencere 499 TL

Manuel Kollu Rende 199 TL

Saklama Kabı 595 cc 24,90 TL

Saklama Kabı 1135 cc 39,90 TL

Borcam Çeyiz Seti 4 Parça 179 TL

Pipetli Çelik Matara 500 ml 119 TL

Desenli Cam Matara 500 ml 24,90 TL

Borosilikat Cam Kupa 19,90 TL

Borosilikat Damlatmaz Yağlık 450 ml 49,90 TL

Sinbo Termos 1,6 Litre 119 TL

Plastik Servis Grubu 24,90 TL

Silikon Hamur ve Bulaşık Matı 59,90 TL

Mini Box Saklama Kapları 8,90 TL

Rooc Meyve Sebze Bıçağı 4'lü 39,90 TL

Q-Box Saklama Kabı 3'lü 22,50 TL

APEC 49.4 CC Benzinli Moped 28.990 TL

Oyuncu Masası 1.090 TL

Oyuncu Koltuğu 1.990 TL

Piranha Gaming Klavye 199 TL

Piranha Full HD PC Kamera 99,90 TL

Piranha Gaming Mouse 129 TL

Piranha Gaming Kulaklık 239 TL

SanDisk 240 GB Dahili SSD 499 TL

L Koltuk 4.190 TL

3'lü Koltuk 3.990 TL

Sürgülü / Kapaklı / Çekmeceli Gardırop 4.850 TL

Kitaplık 1.250 TL

3 Kapaklı / Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.350 TL

4 Kapaklı Konsol 1.650 TL

Tv Ünitesi 1.250 TL

Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 599 TL

Büyük Boy Kamp Sandalyesi 339 TL

Kamp Yatağı 679 TL

Gölgelikli Salıncak 1.199 TL

Roboom Büyük Boy ABS Valiz 599 TL

Roboom Orta Boy ABS Valiz 499 TL

Roboom Kabin Boy ABS Valiz 349 TL

Mini Ütü Masası 149 TL

Tekerlekli Katlanır Ütü Masası 249 TL

Çöp Kovası 49,90 TL

Katlanır Sele 119 TL

4+1 Merdiven 379 TL

Katlanır Kova 89,90 TL

Resim Çerçevesi 49,90 TL

Çift Kişilik Pamuklu Nevresim Seti 399 TL

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