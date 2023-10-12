İndirim furyası büyüyor! Tarım Kredi, BİM, A101, ŞOK, Migros indirim kataloglarını açıkladı! İşte ekim ayının uygun fiyatlı ürünleri listesi…
Tarım Kredi, BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketler Başkan Erdoğan’ın enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadeleye destek olma çağrısına kulak verdi. Birer birer kampanya dahilinde aktüel indirim kataloglarını yayınlayan marketler aynı anda tüm Türkiye’de indirimleri yansıtacak. İşte marketlerin indirim fırsatları…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadeleye destek olma çağrısının ardından zincir marketler ardı ardına indirim kampanyası başlattı. Aktüel indirim kataloglarını bir bir yayınlayan Tarım Kredi, BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketler hangi ürünlerde ne kadar indirim yapacağını açıklamaya başladı. Türkiye'nin 81 ilinde binlerce markete gelecek indirimlerin ülke çapında büyük etki uyandırması bekleniyor. İşte marketlerin indirim katalogları ve tam fiyat listeleri…
TARIM KREDİ, BİM, A101, ŞOK, MİGROS İNDİRİM KAMPANYALARI
Tarım Kredi İndirim Kampanyası
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde mevcut indirimlere ilave 16 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak katalogda yer alan ürünlerle marketlerdeki yerini alacak.
Yapılan açıklamaya göre süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak. İşte Tarım Kredi indirim kataloğu;
ŞOK İndirim Kampanyası
ŞOK ekim ayı boyunca Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamı kapsamında 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirim uygulayacağını açıkladı.
İndirimler Ekim ayı aktüel katalogları ile birlikte tüm müşterilerine duyurulacak. İşte ŞOK indirim kataloğu;
BİM İndirim Kampanyası
BİM her Salı ve Cuma günleri yayınladığı katalog ile indirimli ürünlerini marketlerinde raflarına yerleştirecek. İşte BİM indirim kataloğu;
A101 İndirim Kampanyası
A101 indirimleri her hafta Perşembe günü yeni indirim kataloğunu yayınlamaya devam ediyor. Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin fiyatlarını aynı anda düşürecek. İşte A101 indirim kataloğu;
Migros İndirim Kampanyası
Migros 12-25 Ekim tarihleri arasında geçerli olarak ve indirimli ürünlerin yer aldığı kataloğu yayınladı. Ekim ayının ikinci kataloğunu yayınlayan zincir market, ay sonuna kadar uygun fiyatları ürünlerini açıklamaya devam edecek. İşte Migros indirim kataloğu;
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