İndirim furyası büyüyor! Tarım Kredi, BİM, A101, ŞOK, Migros indirim kataloglarını açıkladı! İşte ekim ayının uygun fiyatlı ürünleri listesi…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadeleye destek olma çağrısının ardından zincir marketler ardı ardına indirim kampanyası başlattı. Aktüel indirim kataloglarını bir bir yayınlayan Tarım Kredi, BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketler hangi ürünlerde ne kadar indirim yapacağını açıklamaya başladı. Türkiye'nin 81 ilinde binlerce markete gelecek indirimlerin ülke çapında büyük etki uyandırması bekleniyor. İşte marketlerin indirim katalogları ve tam fiyat listeleri…

TARIM KREDİ, BİM, A101, ŞOK, MİGROS İNDİRİM KAMPANYALARI