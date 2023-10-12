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İndirim furyası büyüyor! Tarım Kredi, BİM, A101, ŞOK, Migros indirim kataloglarını açıkladı! İşte ekim ayının uygun fiyatlı ürünleri listesi…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.10.2023 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
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İndirim furyası büyüyor! Tarım Kredi, BİM, A101, ŞOK, Migros indirim kataloglarını açıkladı! İşte ekim ayının uygun fiyatlı ürünleri listesi…

Tarım Kredi, BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketler Başkan Erdoğan’ın enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadeleye destek olma çağrısına kulak verdi. Birer birer kampanya dahilinde aktüel indirim kataloglarını yayınlayan marketler aynı anda tüm Türkiye’de indirimleri yansıtacak. İşte marketlerin indirim fırsatları…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadeleye destek olma çağrısının ardından zincir marketler ardı ardına indirim kampanyası başlattı. Aktüel indirim kataloglarını bir bir yayınlayan Tarım Kredi, BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketler hangi ürünlerde ne kadar indirim yapacağını açıklamaya başladı. Türkiye'nin 81 ilinde binlerce markete gelecek indirimlerin ülke çapında büyük etki uyandırması bekleniyor. İşte marketlerin indirim katalogları ve tam fiyat listeleri…

TARIM KREDİ, BİM, A101, ŞOK, MİGROS İNDİRİM KAMPANYALARI

Tarım Kredi İndirim Kampanyası

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde mevcut indirimlere ilave 16 Ekim Pazartesi günü yayınlanacak katalogda yer alan ürünlerle marketlerdeki yerini alacak.

Yapılan açıklamaya göre süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, ayçiçeği yağı, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ürünleri ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim yapılacak. İşte Tarım Kredi indirim kataloğu;

Tarım Kredi 6 Ekim indirim kataloğunu yayınladı! 185 TL’ye Tereyağı, 96,90 TL’ye Kıyma, 39 TL’ye Ayçiçek Yağı, 185 TL’ye Kaşar Peynir satılıyor TARIM KREDİ 6 EKİM İNDİRİM KATALOĞUNU YAYINLADI! 185 TL’YE TEREYAĞI, 96,90 TL’YE KIYMA, 39 TL’YE AYÇİÇEK YAĞI, 185 TL’YE KAŞAR PEYNİR SATILIYOR

ŞOK İndirim Kampanyası

ŞOK ekim ayı boyunca Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamı kapsamında 1000 üründe yüzde 50'ye varan indirim uygulayacağını açıkladı.

İndirimler Ekim ayı aktüel katalogları ile birlikte tüm müşterilerine duyurulacak. İşte ŞOK indirim kataloğu;

12 Ekim aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Bebek ürünleri, Beyaz eşya, gıda ve daha binlerce ürün yüzde 50’ye varan indirimle satılıyor 12 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! ŞOK’TA BEBEK ÜRÜNLERİ, BEYAZ EŞYA, GIDA VE DAHA BİNLERCE ÜRÜN YÜZDE 50’YE VARAN İNDİRİMLE SATILIYOR

BİM İndirim Kampanyası

BİM her Salı ve Cuma günleri yayınladığı katalog ile indirimli ürünlerini marketlerinde raflarına yerleştirecek. İşte BİM indirim kataloğu;

13 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’e Multi Stepper, Masaj Aleti, Boks Torbası, Pilates Bandı 3’lü, eşofman takımı geliyor 13 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! BİM’E MULTİ STEPPER, MASAJ ALETİ, BOKS TORBASI, PİLATES BANDI 3'LÜ, EŞOFMAN TAKIMI GELİYOR

A101 İndirim Kampanyası

A101 indirimleri her hafta Perşembe günü yeni indirim kataloğunu yayınlamaya devam ediyor. Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin fiyatlarını aynı anda düşürecek. İşte A101 indirim kataloğu;

12 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 28 bin TL’ye benzinli Moped, 179 TL’ye 5L sıvı yağ 299 TL’ye Mop Kova seti, 22 TL’ye 2kg un satışa sunuluyor 12 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 28 BİN TL’YE BENZİNLİ MOPED, 179 TL’YE 5L SIVI YAĞ 299 TL’YE MOP KOVA SETİ, 22 TL’YE 2KG UN SATIŞA SUNULUYOR

Migros İndirim Kampanyası

Migros 12-25 Ekim tarihleri arasında geçerli olarak ve indirimli ürünlerin yer aldığı kataloğu yayınladı. Ekim ayının ikinci kataloğunu yayınlayan zincir market, ay sonuna kadar uygun fiyatları ürünlerini açıklamaya devam edecek. İşte Migros indirim kataloğu;

Migros 12 Ekim indirim kataloğu yayınlandı! Migros’ta bu hafta Ayçiçek yağı 148,90 TL, 5kg un 57,90 TL, 5kg şeker 134,90 TL, 2,5 kg baldo pirinç, Salça 29,90 TL…Migros 12 Ekim indirim kataloğu yayınla MİGROS 12 EKİM İNDİRİM KATALOĞU YAYINLANDI! MİGROS'TA BU HAFTA AYÇİÇEK YAĞI 148,90 TL, 5KG UN 57,90 TL, 5KG ŞEKER 134,90 TL, 2,5 KG BALDO PİRİNÇ, SALÇA 29,90 TL…MİGROS 12 EKİM İNDİRİM KATALOĞU YAYINLA
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