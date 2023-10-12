13 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’e Multi Stepper, Masaj Aleti, Boks Torbası, Pilates Bandı 3’lü, eşofman takımı geliyor

BİM 13 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler belli oldu. 20 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim listesinde Multi Stepper 999 TL, Kemerli Masaj Aleti 449 TL, Pilates Topu 65 cm 119 TL, Boks Torbası 229 TL, Karın Kası Sistemi 149 TL, Egzersiz Band Seti 269 TL, Dunlop Pipetli Çelik Matara 570 ml 199 TL, Dunlop Shaker Şişesi 550 ml 89 TL, NBR Fitness / Pilates Minderi 1 cm 229 TL, Pilates Bandı 3'lü 49 TL, Loop Band 3'lü 39,50 TL, El, Ayak, Bilek Ağırlıkları 2 x 0,5 Kg 89 TL, Kaşık Seti 4'lü 14,50 TL, Saplı Faraşlı Fırça 34,50 TL, Kare Kase 19,50 TL, Çöp Kovası 109 TL'den yer alıyor. İşte BİM'de haftanın indirimli ürünleri tam liste ve fiyatları…

BİM 13 - 20 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU