12 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 28 bin TL’ye benzinli Moped, 179 TL’ye 5L sıvı yağ 299 TL’ye Mop Kova seti, 22 TL’ye 2kg un satışa sunuluyor

A101 12 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini yayınladı. 19 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında PEC 49.4 CC Benzinli Moped için 28.890 TL, Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 17.499 TL, Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 13.999 TL, Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.499 TL, Onvo 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 3.199 TL, OMIX X400 64 GB Cep Telefonu 3.699 TL, Lenovo N4120 4/128 GB Notebook 6.299 TL, SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 17.299 TL, SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.499 TL, Regal Büro Tipi Buzdolabı 3.799 TL, Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 2.799 TL, SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 8.999 TL, Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL, Kiwi Akıllı Buharlı Ütü 539 TL, Schwartz Yavaş Meyve Sebze Presi 899 TL, Range Rematrix Dikey Kablolu Süpürge 799 TL yer alıyor. İşte önümüzdeki hafta A101 mağazalarında satışa sunulacak indirimli ürünler ve fiyatları….

A101 12 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU