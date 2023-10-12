12 EKİM 2023 FINDIK FİYATLARI GÜNCEL LİSTE : 🌰 Fındık fiyatı ne kadar oldu, düştü mü? Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon...

Karadeniz Bölgesi'nin vazgeçilmez tarımsal ürünlerinden biri olan fındık, hem Türkiye ekonomisine hem de bölgedeki çiftçiler ve aileleri için büyük bir öneme sahiptir. Her yıl hasat döneminde, fındık fiyatları merakla beklenir ve çiftçilerin gelirlerini etkileyen bir faktör haline gelir. İşte güncel fındık fiyatları listesi 2023!