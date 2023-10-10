12 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 28 bin TL’ye benzinli Moped, 179 TL’ye 5L sıvı yağ 299 TL’ye Mop Kova seti, 22 TL’ye 2kg un satışa sunuluyor
A101 12 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 19 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirimli ürünler arasında 179 TL’ye 5L sıvı yağ 299 TL’ye Mop Kova seti, 22 TL’ye 2kg un, 119 TL’ye battaniye, 49 TL’ye çöp Kovası, 139 TL’ye piknik sandalyesi, 28.990 TL’ye 50 CC benzinli moped, 1.699 TL’ye Airfryer ve daha yüzlerce ürün yer alıyor. İşte haftanın yeni aktüel ürünleri
A101 12 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesini yayınladı. 19 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek indirim kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında PEC 49.4 CC Benzinli Moped için 28.890 TL, Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 17.499 TL, Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 13.999 TL, Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.499 TL, Onvo 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 3.199 TL, OMIX X400 64 GB Cep Telefonu 3.699 TL, Lenovo N4120 4/128 GB Notebook 6.299 TL, SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 17.299 TL, SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.499 TL, Regal Büro Tipi Buzdolabı 3.799 TL, Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 2.799 TL, SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 8.999 TL, Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL, Kiwi Akıllı Buharlı Ütü 539 TL, Schwartz Yavaş Meyve Sebze Presi 899 TL, Range Rematrix Dikey Kablolu Süpürge 799 TL yer alıyor. İşte önümüzdeki hafta A101 mağazalarında satışa sunulacak indirimli ürünler ve fiyatları….
A101 12 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 65" Ultra HD Android Tv 17.499 TL
Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 13.999 TL
Onvo 43" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.499 TL
Onvo 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 3.199 TL
OMIX X400 64 GB Cep Telefonu 3.699 TL
Lenovo N4120 4/128 GB Notebook 6.299 TL
SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı 17.299 TL
SEG CM 910S Silver Çamaşır Makinesi 9.499 TL
Regal Büro Tipi Buzdolabı 3.799 TL
Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 2.799 TL
SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 8.999 TL
Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 1.699 TL
Kiwi Akıllı Buharlı Ütü 539 TL
Schwartz Yavaş Meyve Sebze Presi 899 TL
Range Rematrix Dikey Kablolu Süpürge 799 TL
Kiwi Çelik Kettle 259 TL
Kiwi Evcil Hayvan Bakım Seti 279 TL
Aprilla Şarjlı Saç Kesme Makinesi 249 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 149 TL
Aprilla Retro Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 189 TL
Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 499 TL
Taç Bella Döküm Basık Tencere 499 TL
Taç Bella Döküm Tava 299 TL
Taç Bella Döküm Derin Tencere 499 TL
Manuel Kollu Rende 199 TL
Saklama Kabı 595 cc 24,90 TL
Saklama Kabı 1135 cc 39,90 TL
Borcam Çeyiz Seti 4 Parça 179 TL
Pipetli Çelik Matara 500 ml 119 TL
Desenli Cam Matara 500 ml 24,90 TL
Borosilikat Cam Kupa 19,90 TL
Borosilikat Damlatmaz Yağlık 450 ml 49,90 TL
Sinbo Termos 1,6 Litre 119 TL
Plastik Servis Grubu 24,90 TL
Silikon Hamur ve Bulaşık Matı 59,90 TL
Mini Box Saklama Kapları 8,90 TL
Rooc Meyve Sebze Bıçağı 4'lü 39,90 TL
Q-Box Saklama Kabı 3'lü 22,50 TL
APEC 49.4 CC Benzinli Moped 28.990 TL
Oyuncu Masası 1.090 TL
Oyuncu Koltuğu 1.990 TL
Piranha Gaming Klavye 199 TL
Piranha Full HD PC Kamera 99,90 TL
Piranha Gaming Mouse 129 TL
Piranha Gaming Kulaklık 239 TL
SanDisk 240 GB Dahili SSD 499 TL
L Koltuk 4.190 TL
3'lü Koltuk 3.990 TL
Sürgülü / Kapaklı / Çekmeceli Gardırop 4.850 TL
Kitaplık 1.250 TL
3 Kapaklı / Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.350 TL
4 Kapaklı Konsol 1.650 TL
Tv Ünitesi 1.250 TL
Mermer Desenli Masa Sandalye Seti 599 TL
Büyük Boy Kamp Sandalyesi 339 TL
Kamp Yatağı 679 TL
Gölgelikli Salıncak 1.199 TL
Roboom Büyük Boy ABS Valiz 599 TL
Roboom Orta Boy ABS Valiz 499 TL
Roboom Kabin Boy ABS Valiz 349 TL
Mini Ütü Masası 149 TL
Tekerlekli Katlanır Ütü Masası 249 TL
Çöp Kovası 49,90 TL
Katlanır Sele 119 TL
4+1 Merdiven 379 TL
Katlanır Kova 89,90 TL
Resim Çerçevesi 49,90 TL
Çift Kişilik Pamuklu Nevresim Seti 399 TL
Tek Kişilik Pamuklu Nevresim Seti 299 TL
Pamuklu Tv Battaniyesi 119 TL
26 Jant Ön Sepetli Bisiklet 2.499 TL
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