11 Ekim aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Bebek ürünleri, Beyaz eşya, gıda ve daha binlerce ürün yüzde 50’ye varan indirimle satılıyor

ŞOK 11 Ekim tarihinde mağazada yerini alacak indirimli ürünlerin ve fiyatlarını şimdiden açıkladı. 18 Ekim 2023 tarihine kadar tüm Türkiye'de aynı anda devam edecek indirim kampanyası kapsamında Bebek Nevresim Seti 149 TL, Anne Yanı Bebek Yatağı 179 TL, Bebek Lastikli Çarşaf 49,95 TL, Wellsoft Bebek Battaniyesi 79,95 TL, 2'li Bebek Yastık Kılıfı 39,95 TL, Bebek Yorganı 119 TL, Bebek Yastığı 34,95 TL, 4'lü Ağız Silme Bezi 34,95 TL, Çocuk Külotlu Çorap 39,95 TL, Kendin Yap Bulut Gece Lambası 79,95 TL, 4'lü Tealight Mum 49,95 TL, Kendin Yap Dekoratif Gece Lambası 79,95 TL, Arı Figürlü Gece Lambası 69,95 TL, 3D Dinazor Çocuk Odası Aydınlatması 10 Led 199 TL, Solar Işıldak ve Acil Durum Lambası 199 TL, Orbus Led Yıldız / Armut Gece Lambası 69,95 TL, Orbus Ay Yıldız Led Işık Zinciri 69,95 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca ŞOK marketler zinciri Cumhuriyetin 100. Yıl şenliklerine özel binden fazla ürüne yüzde 50'ye varan indirim uygulayacak. İşte ŞOK haftanın yıldızları ve fiyat listesi…

11-18 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU