11 Ekim aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’ta Bebek ürünleri, Beyaz eşya, gıda ve daha binlerce ürün yüzde 50’ye varan indirimle satılıyor
ŞOK 11 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 18 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek indirimli ürünler arasında Bebek Nevresim Seti, Anne Yanı Bebek Yatağı, Arı Figürlü Gece Lambası, Solar Işıldak ve Acil Durum Lambası, Armut Gece Lambası ve daha binlerce ürün yüzde 50’ye varan indirim ile satışa sunuluyor. İşte ŞOK aktüel indirimli ürünler listesi
ŞOK 11 Ekim tarihinde mağazada yerini alacak indirimli ürünlerin ve fiyatlarını şimdiden açıkladı. 18 Ekim 2023 tarihine kadar tüm Türkiye'de aynı anda devam edecek indirim kampanyası kapsamında Bebek Nevresim Seti 149 TL, Anne Yanı Bebek Yatağı 179 TL, Bebek Lastikli Çarşaf 49,95 TL, Wellsoft Bebek Battaniyesi 79,95 TL, 2'li Bebek Yastık Kılıfı 39,95 TL, Bebek Yorganı 119 TL, Bebek Yastığı 34,95 TL, 4'lü Ağız Silme Bezi 34,95 TL, Çocuk Külotlu Çorap 39,95 TL, Kendin Yap Bulut Gece Lambası 79,95 TL, 4'lü Tealight Mum 49,95 TL, Kendin Yap Dekoratif Gece Lambası 79,95 TL, Arı Figürlü Gece Lambası 69,95 TL, 3D Dinazor Çocuk Odası Aydınlatması 10 Led 199 TL, Solar Işıldak ve Acil Durum Lambası 199 TL, Orbus Led Yıldız / Armut Gece Lambası 69,95 TL, Orbus Ay Yıldız Led Işık Zinciri 69,95 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca ŞOK marketler zinciri Cumhuriyetin 100. Yıl şenliklerine özel binden fazla ürüne yüzde 50'ye varan indirim uygulayacak. İşte ŞOK haftanın yıldızları ve fiyat listesi…
11-18 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Bebek Nevresim Seti 149 TL,
Anne Yanı Bebek Yatağı 179 TL,
Bebek Lastikli Çarşaf 49,95 TL,
Wellsoft Bebek Battaniyesi 79,95 TL,
2'li Bebek Yastık Kılıfı 39,95 TL,
Bebek Yorganı 119 TL,
Bebek Yastığı 34,95 TL,
4'lü Ağız Silme Bezi 34,95 TL
Çocuk Külotlu Çorap 39,95 TL
Kendin Yap Bulut Gece Lambası 79,95 TL,
4'lü Tealight Mum 49,95 TL,
Kendin Yap Dekoratif Gece Lambası 79,95 TL,
Arı Figürlü Gece Lambası 69,95 TL,
3D Dinazor Çocuk Odası Aydınlatması 10 Led 199 TL,
Solar Işıldak ve Acil Durum Lambası 199 TL,
Orbus Led Yıldız / Armut Gece Lambası 69,95 TL
Orbus Ay Yıldız Led Işık Zinciri 69,95 TL
Fisher-Price Akıllı Telefon 299 TL,
Poppity Araçlar 129 TL, Geveze Telefon 249 TL,
Şekil Eşleştirme Arkadaşı Kelebek 119 TL,
Hayvan Temalı Dişlikler 24,95 TL,
Köpekçiğin Oyun Macerası 249 TL,
Eğlenceli Arkadaşlar Dişlik ve Çıngıraklar 99,95 TL,
Bebek Puzzle 49,95 TL
Pilsan Sevimli İlk Arabam 249 TL,
Eğitici İlk Adım Arabası 499 TL,
Plastik Top 50'li 69,95 TL,
Eğitici Klozet Köpek ve Kedi 299 TL,
Mini Arabalar 6'lı Set 49,95 TL,
Smart Bul Tak Araba 79,95 TL
Mini Bul-Tak Top 69,95 TL
Gokidy Mama Sandalyesi 349 TL,
Sevimli Kule 69,95 TL,
Sevimli Çıngırsak 39,95 TL,
Sevimli Ördek Kule 69,95 TL,
Eğitici Kule 59,95 TL,
Hanoi Kuleleri 99,95 TL,
Yürüyüş Arkadaşım 69,95 TL,
Araba Lazımlık 149 TL,
Tak Çak 99,95 TL
ERPA Ranzada / Beşikte Ağlayan Bebek 169 TL,
Soft Sevimli Hayvan Ailesi 119 TL,
Sevimli Hayvanlı Aktivite Halkası 119 TL,
6'lı Soft Aktivite Toplar 119 TL,
Lisanslı İlk Puzzle 49,95 TL
3'lü Soft Komik Karakterler 49,95 TL
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