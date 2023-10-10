10 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de 59 TL’ye Yoğurt, 39,50 TL’ye un, 20 TL’ye Pilavlık Bulgur, 128 TL’ye tereyağı, 155 TL’ye Tost Peyniri satılıyor

Ekim ayının merakla beklenen 10 Ekim BİM aktüel ürüneler kataloğu yayınlandı. Bu hafta BİM depolardan çıkarak marketteki raflarda yerini alacak olan indirim listesinde 59 TL'ye Yoğurt, 39,50 TL'ye un, 20 TL'ye Pilavlık Bulgur, 128 TL'ye tereyağı, 155 TL'ye Tost Peyniri, 99 TL'ye Tavuk Döner, 59,50 TL'ye Peynirli Börek, Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5.999 TL, Premium Ütü Masası 899 TL, Ütü Masası Kılıfı 42,50 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 3.299 TL, Alüminyum Kurutmalık 499 TL, Arnica Blender Seti 1.099 TL, LG 50" UHD Smart Televizyon 16.999 TL, HP7N4W2AA Notebook 11.599 TL, Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.899 TL, Polosmart Akıllı Bileklik 179 TL, Polosmart Tws Kulaklık 249 TL, Polosmart Işıklı Selfie Çubuğu 99 TL, Molinella Çift Kişilik Nevresim Takımı 599 TL, Casilda Home Çift Kişilik Velur Yatak Örtüsü Seti 589 TL, Decolove Dekoratif Lambader 499 TL, Molinella Viskonlu Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti 389 TL, Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 159 TL, Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 119 TL, Lüks Post Halı 90x115 cm 399 TL, Molinella Koltuk Örtüsü 170x310 cm 149 TL fiyatı yer alacak. İşte 13 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek BİM aktüel indirim kataloğu…

BİM 10-17 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU