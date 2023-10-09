Kabine toplantısında alınan kararlar son dakika! 9 Ekim Kabine toplantısı bitti mi? Emekliye zam var mı, 29 Ekim ikramiyesi son durum ne?

9 Ekim 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı, Türkiye'nin önemli gündem maddelerini ele almak üzere Başkan Erdoğan'ın liderliğinde saat 16:53'te başladı. Toplantının sonuçları ve alınan kararlar, Başkan Erdoğan'ın canlı yayında yapacağı açıklamayla kamuoyuna duyurulacak. Bu açıklamalar, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren konular olduğu için büyük bir öneme sahip. Kabine toplantısında alınan kararlar son dakika...