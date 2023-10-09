Kabine toplantısında alınan kararlar son dakika! 9 Ekim Kabine toplantısı bitti mi? Emekliye zam var mı, 29 Ekim ikramiyesi son durum ne?
9 Ekim 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan alınan kararları canlı yayında açıklayacak. Kabine saat 16:53'da Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplandı. Gündemde milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren İsrail-Filistin gerginliği, emekli maaşlarında yapılması beklenen iyileştirme ve 29 Ekim ikramiyesi yer alıyor.
9 Ekim 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı, Türkiye'nin önemli gündem maddelerini ele almak üzere Başkan Erdoğan'ın liderliğinde saat 16:53'te başladı. Toplantının sonuçları ve alınan kararlar, Başkan Erdoğan'ın canlı yayında yapacağı açıklamayla kamuoyuna duyurulacak. Bu açıklamalar, milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren konular olduğu için büyük bir öneme sahip. Kabine toplantısında alınan kararlar son dakika...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?
17.00'ye doğru başlayan kabine toplantısının birkaç saat içerisinde sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise saat 20.00 ila 20.30 gibi açıklama yapması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI ALINAN KARARLAR CANLI İZLE!
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELER OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde emekliler ile müjdeyi kabine toplantısı sonrasında açıklanacağını belirtmişti. kabine toplantısından emekli ile ilgili kararın çıkması bekleniyor. Kararlar açıklandığı zaman habere eklenecek.
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- Kabine toplantısında alınan kararlar son dakika! 9 Ekim Kabine toplantısı bitti mi? Emekliye zam var mı, 29 Ekim ikramiyesi son durum ne?
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