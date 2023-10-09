9 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu yayınladı! A101’de 192 TL’ye tereyağı, 90 TL’ye beyaz peynir, 21 TL’ye Kireç Çözücü, 57 TL’ye un 34.50 TL’ye kuru fasulye satılıyor

A101 9 Ekim aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 12 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim listesinde Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 22.999 TL, Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 20.999 TL, Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 15.999 TL, Philips 50" UHD Smart Led Tv 15.799 TL, Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.299 RL, Realme 10 Dual Emx 3630 Cep Telefonu 8.599 TL, Elitled Uzaktan Kumadalı RGB Şerit Led 99,90 TL, GoSmart 128 GB Smart USB Bellek 139 TL, Telefon Priz Tutucu 3,50 TL, OPPO Hızlı Şarj Adaptörü 33W 179 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL, SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.799 TL, SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.299 TL, Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi 4.799 TL, Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 1.999 TL, Akel Midi Fırın 1.099 TL, Kiwi El Blender Seti 479 TL, Flavel Çay Makinesi 749 TL, Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 299 TL, QU 3500 Saç Kurutma Makinesi 259 TL, Arzum AR683 Steampro Seramik Tabanlı Ütü 749 TL, Kiwi Dijital Baskül 179 TL yer alıyor. İşte bu hafta A101 mağazalarının spot masasında yer alacak indirimli ürünlerin tam listesi ve fiyatları….

A101 9-12 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU