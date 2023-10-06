6 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu! ŞOK bu hafta Cumhuriyet’in 100. Yılına özel 1.000 üründe yüzde 50’ye varan indirim yaptığını açıkladı
ŞOK 6 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 11 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğuna ek olarak bu ay C şenliklerine özel 1.000 üründe yüzde 50 indirim kampanyası başlattı. İşte ŞOK’un Ekim ayı aktüel kampanyası…
ŞOK 6 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler belli oldu. 11 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda Arzum Okka MinioJet Türk Kahve Makinesi 799 TL, Sinbo CM-2934 Kahve ve Baharat Öğütme Makinesi 499 TL, Scarlett Kahve ve Süt Köpürtücü 99,95 TL, 40'lı Kahve Filtre Kağıdı 24,95 TL, Awox Teaplus Çay Makinesi 299 TL, 350 ml Borosilikat Cam Latte Bardağı 39,95 TL, 200 cc Borosilikat Kupa 19,95 TL ve Baskılı Borosilikat Cam Cezve 39,95 TL fiyat etiketi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu hafta katalog indirimlerinin haricinde ŞOK Cumhuriyet'in 100. Yıl şenliklerine özel bin üründe yüzde 50 indirim kampanyası başlattı. İşte ŞOK Ekim ayı fırsatları…
ŞOK 6-11 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Arzum Okka MinioJet Türk Kahve Makinesi 799 TL,
Sinbo CM-2934 Kahve ve Baharat Öğütme Makinesi 499 TL,
Scarlett Kahve ve Süt Köpürtücü 99,95 TL,
40'lı Kahve Filtre Kağıdı 24,95 TL,
Awox Teaplus Çay Makinesi 299 TL,
350 ml Borosilikat Cam Latte Bardağı 39,95 TL,
200 cc Borosilikat Kupa 19,95 TL
Baskılı Borosilikat Cam Cezve 39,95 TL
36 cm Kahve Desenli Tepsi Yuvarlak 59,95 TL,
Borosilikat Cam Demlik 189 TL,
500 ml Paslanmaz Çelik Termos Mug 349 TL,
400 ml Çift Çidarlı El Yakmaz Cam Su Matarası 149 TL,
Bardaklık 199 TL,
Lara Sea Kahve Fincan Takımı 59,95 TL,
12 Parça Paşabahçe Üsküdar Çay Takımı 89,95 TL,
Paşabahçe Madlen Ayaklı Servis Tabağı 179 TL,
1030 cc Paşabahçe Yeşil Kapak Saklama Kabı 99,95 TL,
Paşabahçe Dikdörtgen Tepsi 99,95 TL,
Alüminyum Ceviz Kıracağı 32,95 TL,
Alüminyum Fındık Kıracağı 22,95 TL
40x40 cm Minder 59,95 TL
Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 5.699 TL,
Everest Ev HM20 Smart Tv Air Mouse ve Kumanda 149 TL,
Asonic AS-XHD15 HDMI 1,5 m 4K Görüntü ve Ses Aktarıcı Kablo 30,95 TL,
Mutfak Önlüğü 59,95 TL ve Fırın Eldiveni 29,95 TL
2 Gözlü Mama / Su Kabı 69,95 TL, Tüy Toplayıcı 16,95 TL
Rezerv Mama / Su Kabı 59,95 TL, Kedi Mama / Su Kabı 17,95 TL,
Mama / Su Kabı 11,95 TL, Yarı Kapalı Kedi Tuvalet ve Kedi Kumu Küreği 119 TL,
Hazneli Tüy Toplama Aleti 59,95 TL,
Kedi Tasması 24,95 TL,
Toplu Kedi Oyuncağı 49,95 TL
Kedi Taşıma Çantası 199 TL
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