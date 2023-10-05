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SATSAN Mermer ve madencilikte hedef 2024!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.10.2023
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SATSAN Mermer ve madencilikte hedef 2024!

SATSAN mermer ve madencilik A.Ş 2024 hedeflerinin halka arz olmak olduğunu dile getirdi. SATSAN, halka arzı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek? SATSAN mermer eşitim dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak? SATSAN, halka arz kodu nedir? Bir lotu ne kadar? SATSAN mermer halka açıklık oranı nedir? İşte detayları...

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