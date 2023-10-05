iPhone 15 kullanıcılarının ısınma ve ters şarj sorunu başı belada. Büyük bir heyecanla ön sipariş vererek yeni cihazlarına kavuşan bazı iPhone 15 kullanıcıları sorunun nasıl giderileceğini merak ediyor. Apple cephesinden ise güncellemeye ilişkin açık