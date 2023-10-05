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Haberler Ekonomi Haberleri iPhone 15 kullanıcılarının ısınma ve ters şarj sorunu başı belada. Büyük bir heyecanla ön sipariş vererek yeni cihazlarına kavuşan bazı iPhone 15 kullanıcıları sorunun nasıl giderileceğini merak ediyor. Apple cephesinden ise güncellemeye ilişkin açık

iPhone 15 kullanıcılarının ısınma ve ters şarj sorunu başı belada. Büyük bir heyecanla ön sipariş vererek yeni cihazlarına kavuşan bazı iPhone 15 kullanıcıları sorunun nasıl giderileceğini merak ediyor. Apple cephesinden ise güncellemeye ilişkin açık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.10.2023
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iPhone 15 kullanıcılarının ısınma ve ters şarj sorunu başı belada. Büyük bir heyecanla ön sipariş vererek yeni cihazlarına kavuşan bazı iPhone 15 kullanıcıları sorunun nasıl giderileceğini merak ediyor. Apple cephesinden ise güncellemeye ilişkin açık

A101 5 Ekim itibari ile A101 mağazalarında satışa sunulacak indirimli ürünlerin listesini yayınladı. 12 Ekim’e kadar spot masasında satışa sunulacak ürünler arasında Tereyağı, Yoğurt, Beyaz Peynir, Tost Ekmeği, Un, Kireç Çözücü, Pirinç, Makarna, Sıvı Yağ, Ketçap, Helva yer alıyor İşte A101 haftanın indirimli ürünleri…

A101 5 Ekim aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 12 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim listesinde Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 22.999 TL, Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 20.999 TL, Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 15.999 TL, Philips 50" UHD Smart Led Tv 15.799 TL, Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.299 RL, Realme 10 Dual Emx 3630 Cep Telefonu 8.599 TL, Elitled Uzaktan Kumadalı RGB Şerit Led 99,90 TL, GoSmart 128 GB Smart USB Bellek 139 TL, Telefon Priz Tutucu 3,50 TL, OPPO Hızlı Şarj Adaptörü 33W 179 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL, SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.799 TL, SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.299 TL, Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi 4.799 TL, Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 1.999 TL, Akel Midi Fırın 1.099 TL, Kiwi El Blender Seti 479 TL, Flavel Çay Makinesi 749 TL, Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 299 TL, QU 3500 Saç Kurutma Makinesi 259 TL, Arzum AR683 Steampro Seramik Tabanlı Ütü 749 TL, Kiwi Dijital Baskül 179 TL yer alıyor. İşte bu hafta A101 mağazalarının spot masasında yer alacak indirimli ürünlerin tam listesi ve fiyatları….

Migros 4 Ekim aktüel indirim kataloğunu yayınladı! Migros’da bu hafta piliç 54.50 TL, un 5kg 57.90 TL, Osmancık pirinç 2,5kg 76.90 TL, 40’lı tuvalet kağıdı 169.90 TL’den satılıyor MİGROS 4 EKİM AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞUNU YAYINLADI! MİGROS’DA BU HAFTA PİLİÇ 54.50 TL, UN 5KG 57.90 TL, OSMANCIK PİRİNÇ 2,5KG 76.90 TL, 40’LI TUVALET KAĞIDI 169.90 TL’DEN SATILIYOR
6 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de 59 TL’ye Yoğurt, 39,50 TL’ye un, 20 TL’ye Pilavlık Bulgur, 128 TL’ye tereyağı, 155 TL’ye Tost Peyniri satılıyor 6 EKİM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!
1 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınladı! ŞOK’ta 1.699 TL oyun konsolu, 829 TL’ye akıllı saat, 229 TL’ye kablosuz kulaklık ve daha onlarca ürün indirimde… 1 EKİM ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLADI!

A101 5-12 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

3kg Yoğurt 76.50 TL

Tereyağı 1kg 92.50 TL

Tam Yağlı Beyaz Peynir 750g 90.50 TL


Tost Ekmeği 18.25 TL,

Hamburger Ekmeği 24.50 TL

Sandviç Ekmeği 25.50 TL


Kakao 8 TL

5kg Un 57.50 TL

Sütlü çikolata 14.25 TL


Kireç Çözücü 21 TL

Cam Temizleyici 22,25 TL

Toz Deterjan 122 TL


Yeşil Mecimek 26,50 TL

Kırmızı Mercimek 23,50 TL

İri Kuru Fasulye 42 TL


Makarna 10,50 TL

Ketçap 31,50 TL

Domates Salçası 31 TL


Siyah Zeytin 119 TL

Helva Çeşitleri 43,50 TL

Pekmez 81 TL


Pilavlık Pirinç 2500gr 51,50 TL

Baldo Pirinç 2500gr 101 TL

Yasemin Kokulu Pirinç 1kg 28 TL


Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 22.999 TL

Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 20.999 TL

Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 15.999 TL

Philips 50" UHD Smart Led Tv 15.799 TL

Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 5.299 RL

Realme 10 Dual Emx 3630 Cep Telefonu 8.599 TL

Elitled Uzaktan Kumadalı RGB Şerit Led 99,90 TL

GoSmart 128 GB Smart USB Bellek 139 TL

Telefon Priz Tutucu 3,50 TL

OPPO Hızlı Şarj Adaptörü 33W 179 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 13.999 TL

SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 8.799 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.299 TL

Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi 4.799 TL

Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 1.999 TL

Akel Midi Fırın 1.099 TL

Kiwi El Blender Seti 479 TL

Flavel Çay Makinesi 749 TL

Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 299 TL

QU 3500 Saç Kurutma Makinesi 259 TL

Arzum AR683 Steampro Seramik Tabanlı Ütü 749 TL

Kiwi Dijital Baskül 179 TL

Kiwi Tiftik Temizleme Makinesi 129 TL

Goldmaster Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 199 TL

Döküm Kek Kalıbı 179 TL

Cem Nero Petek Desen Mini Ürünler 79,90 TL

LAVA Döküm Sahan 319 TL

LAVA Döküm Tencere 849 TL

Bambu Tabaklı Borosilikat Kupa 49,90 TL

Cam Motivasyon Matarası 750 ml 59,90 TL

Bambu Kapaklı Borosilikat Yağlık 1 Litre 119 TL

Matara 750 cc 19,90 TL

Seramik Sunum Tabağı 17,50 TL

Sinbo Ahşap Üç Katlı Raf 119 TL

Vita Yemek Masası Takımı 2.699 TL

Metal Çift Kişilik Karyola 2.500 TL

Metal Tek Kişilik Karyola 1.390 TL

Moda Life Bella 4 Kişilik Masa Takımı 7.490 TL

Moda Life Cross 4 Kişilik Masa Takımı 7.490 TL

Kiwi Baby Şarjlı Göğüs Pompası 439 TL

Mama Sandalyesi 449 TL

Oyuncak Aktiviteli İlk Adım Arabası 259 TL

Şeffaf Bebek Küveti 119 TL

Bebek Lastikli Penye Çarşaf 47,90 TL

Bebek Nevresim takımı 139 TL

Bebek Yastığı 39,90 TL

Muslin Emzirme Önlüğü 54,90 TL

Bebek Yorganı 139 TL

Pamuklu Bebek Battaniyesi 99,90 TL

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